台南西港市場民宅起火 消防人員爬鐵皮屋上陽台救出受困2人

台南西港區西港市場旁一處透天民宅晚間傳出火警，2樓房間不明原因起火，火勢猛烈有明火竄出，民宅內有4人，1樓2位民眾及時逃出，3樓其他2人一度受困，消防人員到場後拉起火線灌救，並從民宅後方將人救下，20分內撲滅火勢，所幸4人均無大礙，但現場一名熱心女士指引救援時不慎跌倒，身上有輕微擦傷送醫，是意外插曲，詳細起火原因有待調查。

南市消防局晚間6點32分接獲報案，西港區慶安路59巷2號有透天民宅起火，該處鄰近市場且房屋緊鄰、巷道狹小，有人受困、恐有延燒之虞，立刻派遣西港、安定、佳里、南科、麻豆、安和分隊、學甲中隊、第三大隊19車35人到場救援。

消防人員到場時1樓2名住戶已經安然逃出，2樓房間明火竄出，3樓的2人無法下樓，轉往民宅後方陽台待援，場面一度緊張，消防人員與義消趕緊爬上後方鐵皮屋頂，順利將2人救下。

火勢在6時52分撲滅，屋內4人安然無恙，但有一名熱心民眾在指引消防隊救人時不慎跌倒，手腳擦傷，由南科91送往佳里奇美醫院治療，現場燃燒面積6平方公尺，疑似房間內雜物起火導致，有待後續調查釐清。