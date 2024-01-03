快訊

賴品妤為封路造勢塞車道歉 對手廖先翔酸「太不了解汐止」

藍委公布高端董事會錄音檔控詐國家補助 高端提告了

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑視線死角追撞7旬騎士捲車底輾斃 水泥預拌車司機過失致死罪嫌起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

水泥預拌車司機蕭姓男子，去年6月27日駕車行經台北市南港路一段，疑因視線死角，涉嫌未注意前方73歲陳姓女騎士，不慎從後追撞，向前推擠約10公尺後，陳婦被捲入車底輾斃。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴蕭姓司機。

去年6月27日下午2時許，駕駛水泥預拌車，行經南港路一段東往西第三車道直行，本應注意車前狀況，涉不慎從後追撞騎士，右前車頭撞擊機車後車尾，兩車撞擊後向前滑行約10公尺，人車倒地，陳婦慘被捲入車底輾壓，身體多處骨折、嚴重變形，當場失去呼吸心跳，當場死亡。

全案蕭姓司機無酒駕，認為是視線死角，陳婦騎車從旁竄出，反應不及才會撞上。警方指出，陳婦從汐止騎到南港，都在水泥預拌車前或後，在肇事地點時向左偏移，遭後方車輛追撞。

水泥預拌車司機蕭姓男子，涉嫌未注意車前狀況，從後追撞，當場輾斃騎士。記者蕭雅娟／翻攝
水泥預拌車司機蕭姓男子，涉嫌未注意車前狀況，從後追撞，當場輾斃騎士。記者蕭雅娟／翻攝
水泥預拌車司機蕭姓男子，涉嫌未注意車前狀況，從後追撞，當場輾斃騎士。記者蕭雅娟／翻攝
水泥預拌車司機蕭姓男子，涉嫌未注意車前狀況，從後追撞，當場輾斃騎士。記者蕭雅娟／翻攝
水泥預拌車司機蕭姓男子，涉嫌未注意車前狀況，從後追撞，當場輾斃騎士。記者蕭雅娟／翻攝
水泥預拌車司機蕭姓男子，涉嫌未注意車前狀況，從後追撞，當場輾斃騎士。記者蕭雅娟／翻攝

骨折 過失致死 車道 汐止

延伸閱讀

影／國3北上台中段車禍...大貨車追撞小貨車 1人受傷送醫

強拉男同學外套致摔死 啟智學員涉過失致死開庭無法回應

台72線苗栗銅鑼3車追撞釀2人受傷1人命危 車禍原因警方釐清中

出事了！新北貨車駕駛邊開車邊撿筷子 追撞前方4車釀4傷

相關新聞

內湖2裝潢工疑中毒亡？勞檢處點3疑點：尚難認定工安意外

台北市內湖區新明路一處新建大樓的密閉空間昨天晚間11時多，兩名28歲及25歲的林姓、江姓工人被發現仰躺在工地臥榻置物櫃內...

議員控看板遭警關切 新北基層警稱已行之有年：別沒事幹警察

新北市議員黃淑君在臉書指控選舉看板遭警方關切，轟國民黨總統候選人侯友宜「把警局當警總」，並批評新北市治安問題。新北市警局...

台東昨查扣「這類車」 罰款欠很大！一輛違規56筆、欠費11萬

台東監理站結合交通警察隊昨天聯合出擊，針對路上車輛懸掛註銷牌照，加強取締稽查，由於該類車輛多惡意違規，且有大量違規案件及...

疑視線死角追撞7旬騎士捲車底輾斃 水泥預拌車司機過失致死罪嫌起訴

水泥預拌車司機蕭姓男子，去年6月27日駕車行經台北市南港路一段，疑因視線死角，涉嫌未注意前方73歲陳姓女騎士，不慎從後追...

原定2日下山…南三段無雙東峰2山友遲歸 南投消防救援入山今帶回

一支8人登山隊伍去年12月22日由花蓮縣瑞穗鄉入山縱走南三段，原定今年1月2日下午由郡大林道下山，但2名山友因腳程落後又...

鶯歌陶博館傳工安意外！水電工疑不慎踩空從4米墜落 後腦撕裂送醫

吳姓男子今天下午在新北市鶯歌陶瓷博物館新館施作水電工程，不慎從4米高踩空跌落，造成吳男後腦杓撕裂傷、意識清楚，緊急協助送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。