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疑視線死角追撞7旬騎士捲車底輾斃 水泥預拌車司機過失致死罪嫌起訴
水泥預拌車司機蕭姓男子，去年6月27日駕車行經台北市南港路一段，疑因視線死角，涉嫌未注意前方73歲陳姓女騎士，不慎從後追撞，向前推擠約10公尺後，陳婦被捲入車底輾斃。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴蕭姓司機。
去年6月27日下午2時許，駕駛水泥預拌車，行經南港路一段東往西第三車道直行，本應注意車前狀況，涉不慎從後追撞騎士，右前車頭撞擊機車後車尾，兩車撞擊後向前滑行約10公尺，人車倒地，陳婦慘被捲入車底輾壓，身體多處骨折、嚴重變形，當場失去呼吸心跳，當場死亡。
全案蕭姓司機無酒駕，認為是視線死角，陳婦騎車從旁竄出，反應不及才會撞上。警方指出，陳婦從汐止騎到南港，都在水泥預拌車前或後，在肇事地點時向左偏移，遭後方車輛追撞。
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