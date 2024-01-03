警專特考班今1061名學員結業 部長和學員嗨玩自拍

台灣警察專科學校今天舉辦特考班結業典禮，內政部長林右昌到場主持，他恭喜1061名學員順利完成訓練，親自頒發各教授班結業成績第一名的獎狀給24名優秀學員，典禮結束後，林右昌一一滿足學員、家長要求，與大家一起玩自拍與合照，場面熱鬧開心。

林右昌表示，警察與消防人員是社會堅實力量，今日結訓的同學中，行政警察502名、消防警察559名，由於科技發展及犯罪型態的快速變化，他期許學員持續著重技術與專業能力的提升，用服務與熱忱行動，回應民眾信任和國家賦予的責任。

林右昌感謝在背後堅定支持學員的家長、家屬及寶眷，因為有家屬的支持，是警察、消防弟兄夥伴最堅強的後盾。

警察專科學校近年來不斷提升教學量能及品質，內政部已核定1億2千500萬元，推動2024年至2026年「因應新型態犯罪提升教學量能計畫執行計畫」，將建置科技偵查教學中心，並擴充「數位鑑識專業教室」。

林右昌表示他上任後多次到警專視察，警專學生主副食費，已從去年5月1日起，由原本每人每月3258元調升為4300元，為提高警專容訓量及改善住宿環境，新建宿舍大樓，學生今年可進住。