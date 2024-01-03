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LINE瘋傳「龍年紅包」 專家急呼籲：當心詐騙！

聯合新聞網／ 綜合報導
自元旦起，LINE流傳搶紅包的詐騙訊息。圖片來源／截自「台灣事實查核中心」
自元旦起，LINE流傳搶紅包的詐騙訊息。圖片來源／截自「台灣事實查核中心

才剛迎來新的一年，詐騙訊息就緊搭節日亂傳播，民眾更應慎防！從1月1日起，通訊軟體LINE迅速流傳「搶龍年紅包」的連結，許多民眾紛紛點擊領取。然而，昨（2）日台灣事實查核中心證實，這條連結並非LINE Store官方網站，為詐騙訊息，提醒民眾不要點擊。

元旦起，LINE流傳一則「領取LINE龍年紅包」訊息，若點擊連結，會出現LINE Pay紅包畫面，繼續點擊「領取紅包」後將會顯示紅包的金額，下方並有一行「紅包金額是否入帳將會依據您的完成步驟而轉入」，繼續點擊「將紅包轉入錢包」按鈕後，會要求使用者完成「邀請10位好友／群組一起領紅包」之步驟，才能順利領取到紅包。

事實查核中心提醒民眾不要點擊詐騙連結。圖片來源／截自「台灣事實查核中心」
事實查核中心提醒民眾不要點擊詐騙連結。圖片來源／截自「台灣事實查核中心

根據台灣事實查核中心的查證結果，首先，該連結並非LINE Store的官方網站（https://store.line.me/home/zh-Hant），台中地檢署主任檢察官陳信郎也表示，這類的不明連結是詐騙訊息，其目的多為騙取用戶個資，提醒民眾切勿點擊，若不慎點入，甚至已經輸入相關個資內容，應盡快更改密碼，並向臉書或LINE官方申訴。

資安專家趨勢科技全球消費者市場協理劉彥伯也曾提醒，民眾在LINE收到不明訊息或連結，點擊前應該先到LINE官網查詢是否有相關活動，或是使用闢謠機器人來查證不明連結的真實性。

紅包 LINE 詐騙 元旦

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