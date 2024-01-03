陌生人搭訕稱農地可蓋房賺錢 新北八旬翁差點奉上70萬
新北市1名81歲林姓老翁昨天在五股區某銀行謊稱要買房，要求解除定存提領70萬元現金，行員察覺有異通報警方協助，費盡唇舌規勸，老翁才說遇到陌生人自稱能幫他把農地變建地，蓋房賺大錢。差點就被騙。
原來老翁日前在八里區整理閒置農地時，遇到陌生男子搭訕，聲稱可以幫忙變更地目蓋房子出售，但必須先交付70萬元訂金讓他去運作。老翁信以為真，昨天中午到五股區成泰路三段某銀行，謊稱要拿錢去八里買房子，要求解除定存提領現金，被行員察覺不對勁。
蘆洲警分局成州派出所警員王品翰、吳奕平趕抵規勸，並連繫家屬查證，老翁仍堅持不退，最後迫於領不到錢，勉強去到派出所又周旋許久，他才吐實。
但對方根本沒留姓名、聯繫方式給老翁，只叫他在家等候通知見面交錢，警方因此認定老翁遇到詐騙，勸他勿輕信陌生人言，遇到可疑可撥打165反詐騙專線或向110報警求證。
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