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內湖2裝潢工疑中毒亡？勞檢處點3疑點：尚難認定工安意外

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市內湖區新明路一處新建大樓的密閉空間昨天晚間11時多，兩名28歲及25歲的林姓、江姓工人被發現仰躺在工地臥榻置物櫃內，已無生命跡象，北市勞檢處的勞檢員今天上午也到現場稽查是否為工地安全意外，由於現場還有諸多原因不明的疑點，勞檢處表示，目前還要等與司法單位進一步調查釐清，才能確認此事件是否為工安事故。

這起發生在新明路上的兩名工人陳屍事件，因警方初步未發現有明顯打鬥或外力介入情形，懷疑兩人因吸入大量有機溶劑中毒死亡，北市勞動局勞動檢查員今天上午也前往現場稽查，北市勞檢處表示，同仁有帶儀器去現場量測甲苯濃度，但發現濃度非常低，加上陳屍地點旁邊並沒有作業跡象，作業工具都在遠端的桌子上。

加上根據第一時間發現兩人陳屍的目擊者表示，當時密閉空間的三扇窗都有開啟，目前勞檢處尚難確定為工安事件，會再與司法單位調查後，進一步確認。

勞檢處表示，勞檢人員到現場稽查發現，兩名工人陳屍的空間非常窄，長寬高僅179公分、78公分、63公分，且陳屍處旁並沒有作業跡象，現場儀器測量甲苯有機溶劑濃度並不高，目擊者也稱第一時間現場窗戶有打開，因現場還有很多原因不明，所以還要等司法單位調查之後，才能進一步認定是否為工安意外。

轄區內湖警分局已介入調查。記者李隆揆／攝影
轄區內湖警分局已介入調查。記者李隆揆／攝影

勞檢 內湖 工人 工安 中毒

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