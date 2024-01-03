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民進黨高雄市黨部接「要開槍」恐嚇電話 去電人是臥病七旬翁

聯合報／ 記者林保光王昭月／高雄即時報導

民進黨高雄市黨部昨天接獲恐嚇電話，去電的男子向黨部人員要找高雄市陳其邁，聲稱要對陳其邁開槍，黨部立即向高雄市警鼓山分局報案。警方追查出來電電話地址，查獲打電話的人疑是已臥病在床多年的七旬老翁，全案由警方查辦中。

據了解，已70多歲的李姓老翁罹病已10多年，平時由和他同住的1名女親戚照顧。昨天下午3時許，李翁打電話到民進黨高雄市黨部，在電話中，向黨部人員稱要找陳其邁市長，黨部人員回應他，市長不在黨部，但李翁似乎不滿，後來情緒激動，竟涉嫌稱「不要讓我遇見陳其邁」、「要開槍打陳其邁」。

高雄市警鼓山分局據報，通報高雄市刑警大隊追查電話來源，昨天晚間7時許，警方查出，來電電話地址在高雄市新興區七賢一路，警方派員去李翁住處，才發現李翁患病，李翁也承認打電話，至於他為何因打恐嚇電話，將由警方深入了解。

李姓男子疑對現行低收入戶補助金額不滿且當時精神狀況不佳，故撥打電話至市黨部發洩不滿情緒全案依恐嚇人身安全罪嫌依法究辦。

針對民眾電話恐嚇事件，民進黨高雄市黨部今表示譴責，呼籲選戰倒數，支持民眾應理性面對。

民進黨高雄市黨部表示，這起電話恐嚇事件，發生在昨天下午3點10分左右，黨工接獲1名男性電話，問詢陳其邁市長行程，並出言欲「砰砰」。黨部隨即向警方報案，全案由鼓山警分局龍華派出所處理中。

民進黨高雄市黨部昨天接獲恐嚇電話，稱要對高雄市長陳其邁「開槍」。圖為民進黨高雄市黨部。圖／擷自Google map
民進黨高雄市黨部昨天接獲恐嚇電話，稱要對高雄市長陳其邁「開槍」。圖為民進黨高雄市黨部。圖／擷自Google map

陳其邁 民進黨 恐嚇 高雄市

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