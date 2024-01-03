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影／貨梯沒綁好滾落國道 後方3車輛急閃仍中招

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

從事水電工作的24歲李姓男子駕駛自小客車，昨天晚間行駛在國道1號中山高永康往新市路段時，車頂放置的鋁梯疑似沒有固定好，鬆脫掉落在內線車道，造成後方至少3部車輛閃避不及接連撞擊，還好僅造成車損沒有人員受傷，國道警方在半小時內排除事故，並將依道路交通管理處罰條例開罰李男，受害車主直呼「有夠衰！」

有網友在臉書「爆料公社二社」po文，指出他下班開車經過國道1號中山高北向路段時，在內向車道突然見到前方車輛急煞轉向，好像要閃躲什麼東西，沒過幾秒就看到內線車道與中央分隔島間有異物，他趕緊打方向盤，卻還是沒有閃過，左前方保險桿「框噹」一聲。

這名網友直呼「有夠雖」，還說至少看到路肩停了4、5部車，他開在內線不敢停下，往前開到麻豆交流道下，停在路旁才發現保桿已經破裂，把這段驚魂記PO網提醒用路人注意，其他網友紛紛讚聲說「好危險！」並建議他向肇事者求償。

國道第四公路警察大隊新市分隊昨晚8時11分接獲報案，國道1號北向316.8公里發生車禍事故，到場處理後發現，24歲李姓男子轎車車頂固定的貨梯掉落，造成後方22歲邱男、36歲蘇男、29歲阮男駕駛自小客車相繼撞上，分別導致引擎蓋、車頭等損傷，所幸未有人員傷亡。

國道警方呼籲車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，若有滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及用路人之安全，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定，處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰，若致人重傷或死亡，還要吊扣或吊銷駕照。

李姓男子車頂的貨梯沒固定好，掉在國道上，造成後方車輛閃避不及撞上，得開罰並賠償車主損失。記者莊曜聰／翻攝
李姓男子車頂的貨梯沒固定好，掉在國道上，造成後方車輛閃避不及撞上，得開罰並賠償車主損失。記者莊曜聰／翻攝
李姓男子車頂的貨梯沒固定好，掉在國道上，造成後方車輛閃避不及撞上，得開罰並賠償車主損失。記者莊曜聰／翻攝
李姓男子車頂的貨梯沒固定好，掉在國道上，造成後方車輛閃避不及撞上，得開罰並賠償車主損失。記者莊曜聰／翻攝
網友昨天晚間下班開在高速公路上，車道竟出現不明物品害他撞上，所幸僅車損人未受傷。記者莊曜聰／翻攝
網友昨天晚間下班開在高速公路上，車道竟出現不明物品害他撞上，所幸僅車損人未受傷。記者莊曜聰／翻攝
李姓男子車頂的貨梯沒固定好，掉在國道上，造成後方車輛閃避不及撞上，得開罰並賠償車主損失。記者莊曜聰／翻攝
李姓男子車頂的貨梯沒固定好，掉在國道上，造成後方車輛閃避不及撞上，得開罰並賠償車主損失。記者莊曜聰／翻攝

國道 車道 爆料公社 車禍 異物

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