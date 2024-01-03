影／新北男喝茫酒駕撞車...進超商買酒想續喝 見警還辯不是我

張姓男子上個月30日凌晨喝得滿身醉醺開車回家，行經新北市三峽區溪東路不慎碰撞路旁臨停車輛，他沒留在現場處理，而是走到附近一間超商想續喝啤酒壓驚。警方循線找到張男，他一度辯稱車子不是他開的，警調閱監視器打臉帶回查辦，張男酒測值每公升0.51毫克依法究辦；另依道交條例開單舉發、吊扣駕照。

經查，張姓男子（45歲）去年7月因肇事逃逸被送法辦。據悉，上個月29日晚上與友徹夜喝酒狂歡，翌日凌晨他全身醉醺醺開車回家，途中行經新北市三峽區溪東路31號旁，不勝酒力失控衝撞路停臨停汽車，導致被害車主左後車燈撞破、左側前後門板金凹陷毀損。

張男肇事沒有留在現場處理，而是搖搖晃晃走到200公尺外一間超商。三峽警方獲報派員趕抵，發現肇事車內沒人，駕駛不在現場，員警根據住戶指認，循線在超商外找到全身酒氣張男。

警盤查張男但他卻沒有理會自顧自走進超商，旋即從冷櫃架上拿出一瓶啤酒準備結帳飲用，被員警當場制止「車子是你開的嗎？」張男扯謊辯稱，「車子不知道誰開車？自己坐在副駕駛座睡覺，醒來就在超商內，因為口渴才想買啤酒。」員警當場拿出監視器畫面，張男啞口無言，經酒測值達每公升0.51毫克，當場帶回派出所查辦。

偵詢時，張男坦承酒駕，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦；另依道路交通管理處罰條例第35條1項4款之規定，駕駛發生交通事故後，在接受第一項測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品開處18萬元罰鍰，並當場移置保管汽機車、吊銷其駕駛執照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康