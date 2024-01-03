快訊

日航大火全機生還！「最美空姐」曝內幕：別為小事對空服員發飆

翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影版畫傳承祖輩父輩大愛精神

羽田塔台「未准許」海保機進入跑道！僅允許日航降落 隨後兩機相撞

影／新北男喝茫酒駕撞車...進超商買酒想續喝 見警還辯不是我

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子上個月30日凌晨喝得滿身醉醺開車回家，行經新北市三峽區溪東路不慎碰撞路旁臨停車輛，他沒留在現場處理，而是走到附近一間超商想續喝啤酒壓驚。警方循線找到張男，他一度辯稱車子不是他開的，警調閱監視器打臉帶回查辦，張男酒測值每公升0.51毫克依法究辦；另依道交條例開單舉發、吊扣駕照。

經查，張姓男子（45歲）去年7月因肇事逃逸被送法辦。據悉，上個月29日晚上與友徹夜喝酒狂歡，翌日凌晨他全身醉醺醺開車回家，途中行經新北市三峽區溪東路31號旁，不勝酒力失控衝撞路停臨停汽車，導致被害車主左後車燈撞破、左側前後門板金凹陷毀損。

張男肇事沒有留在現場處理，而是搖搖晃晃走到200公尺外一間超商。三峽警方獲報派員趕抵，發現肇事車內沒人，駕駛不在現場，員警根據住戶指認，循線在超商外找到全身酒氣張男。

警盤查張男但他卻沒有理會自顧自走進超商，旋即從冷櫃架上拿出一瓶啤酒準備結帳飲用，被員警當場制止「車子是你開的嗎？」張男扯謊辯稱，「車子不知道誰開車？自己坐在副駕駛座睡覺，醒來就在超商內，因為口渴才想買啤酒。」員警當場拿出監視器畫面，張男啞口無言，經酒測值達每公升0.51毫克，當場帶回派出所查辦。

偵詢時，張男坦承酒駕，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦；另依道路交通管理處罰條例第35條1項4款之規定，駕駛發生交通事故後，在接受第一項測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品開處18萬元罰鍰，並當場移置保管汽機車、吊銷其駕駛執照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子上個月30日凌晨在新北市三峽區溪東路酒駕撞車，他肇逃被警依法究辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝

超商 監視器

延伸閱讀

新北車掃與藍小雞互加油 柯文哲：大馬路不可能避開

侯友宜回防新北車掃 沿途支持者揮舞國旗加油打氣

不甩法院！網紅小商人宣傳車欲曝割頸國中生長相 新北警：依法辦理

市議員懸掛「包租侯」看板控警關切 新北警：為免破壞預先建檔

相關新聞

氣體檢測數值曝光！2裝潢工陳屍床下 疑吸入過量有機溶劑氣體中毒

林姓、江姓裝潢工昨早到台北市內湖區新明路一處新建大樓內施工，深夜卻失聯，其伴侶循線查看驚見2人陳屍可掀式床板內，警消在現...

市議員懸掛「包租侯」看板控警關切 新北警：為免破壞預先建檔

新北市議員黃淑君在臉書PO文表示，她昨天下午在板橋區大觀路一處民宅外牆掛出「包租侯」看板，但屋主馬上就被警察局關切，批侯...

影／新北男喝茫酒駕撞車...進超商買酒想續喝 見警還辯不是我

張姓男子上個月30日凌晨喝得滿身醉醺開車回家，行經新北市三峽區溪東路不慎碰撞路旁臨停車輛，他沒留在現場處理，而是走到附近...

影／白馬狂奔台南仁德馬路英姿颯爽 飼主急牽回警方還是要罰

台南仁德去年6月才有三匹馬在雨中散步的奇景，想不到隔了半年多重演戲碼。昨天網路社群貼出影片，片中一匹白馬在仁德區保生東路...

影／女子停車沒拔走鑰匙 轉頭置物箱內萬餘元飛了

高雄劉姓男子曾涉竊盜案吃官司，但劣性不改，在路上發現1名女子停機車後，沒拔走機車鑰匙，馬上回頭拿鑰匙打開機車置物箱，偷走...

氣溫驟降意外保住53萬元…詐團傳訊稱「今天外面天氣好」露餡了

台中蘇姓婦人日前至台中銀行龍井分行申辦網路銀行，表示要綁定約定帳號匯款53萬元，投資虛擬貨幣，行員察覺異狀通報警方，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。