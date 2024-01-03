氣體檢測數值曝光！2裝潢工陳屍床下 疑吸入過量有機溶劑氣體中毒

林姓、江姓裝潢工昨早到台北市內湖區新明路一處新建大樓內施工，深夜卻失聯，其伴侶循線查看驚見2人陳屍可掀式床板內，警消在現場氣體檢測數值為0，警方仍不排除2人是在進行床架黏著作業，疑吸入黏著劑揮發有毒氣體導致昏倒死亡，今午2時許將相驗釐清死因。

台北市消防局表示，1月2日晚上10時54分獲報，新明路上一處大樓5樓有2名裝潢工因不明原因倒臥室內，救護人員到場發現2人已明顯死亡，外觀無明顯外傷，交由警方調查。

據悉，27歲林男與24歲江男昨早8時許前往大樓內施工裝潢，施作床架黏著作業，不久卻失聯，妻子、女友深夜仍聯繫不上2人，一起到大樓內找人，進入屋內仍不見人影，撥打電話卻能聽到鈴聲，循聲探尋後發現，手機鈴聲從臥室內可掀式床板下傳出，將床板掀開，驚見2人倒臥其中，立刻報警。

警方初步調查，2人受建設公司派至現場施作裝潢，現場無明顯打鬥痕跡或外力侵入情況，雖門窗開啟，仍不排除2人是在施作時吸入過量工業氣體導致昏倒，休克死亡，預計今天下午2時在台北第二殯儀館相驗調查。

消防員到場後有用五用氣體檢測設備檢測，偵測空氣中的揮發性有機氣體(PID)、硫化氫(S2H)、一氧化碳(CO)、氧(O2)及可燃性氣體(LEL)濃度，可能因案發時間長，有發現人、員警、救護等進入屋內，檢測數值為0，仍須依檢警相驗結果為準。

消防人員指出，一般常見民眾吸入過量一氧化碳發生事故，消防局對此有常態性宣導，但偶有發生工人吸入工業氣體導致事故的案例，如塗料、黏著劑中，含有揮發性有機物，吸入這些氣體就向民眾吸入一氧化碳一樣，過量可能致人昏迷，又在持續吸入則有奪命風險。

由於相關氣體成分較複雜，通常不會詳列宣導，但類似工安事故通常發生在空氣不流通的地下室、地下道等處，仍會呼籲施工時保持室內通風。

據悉，案發大樓基地約212坪，是一棟地上13樓、地下3樓的電梯大廈，緊鄰成美右岸河濱公園，2020年預售開賣時每坪約65萬元起，預計今年完工，未料發生事故。