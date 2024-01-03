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影／白馬狂奔台南仁德馬路英姿颯爽 飼主急牽回警方還是要罰

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南仁德去年6月才有三匹馬在雨中散步的奇景，想不到隔了半年多重演戲碼。昨天網路社群貼出影片，片中一匹白馬在仁德區保生東路狂奔，隨後又被飼主牽回。歸仁警分局表示後續將依道路交通管理處罰條例第84條規定製單舉發。

昨天網路社群貼出影片，片中一匹把馬在仁德區保生東路上狂奔，英姿颯爽徜徉在道路上，不過此番景象也嚇壞不少人，更有對向來車嚇得連忙閃避，深怕撞到這匹名駒，影片最後，可看見一名飼主將馬兒牽回。

據了解，飼主是名從事祭祀物匹進口、批發的楊姓男子，去年6月就發生過3匹馬雨中散步的趣事，因馬兒生性聰穎，曉得如何撬開馬場大門，偶爾會趁飼主不注意就偷溜出去，想不到相隔半年多自己飼養的馬兒又再次偷偷跑出門。

歸仁警分局表示，該案發生昨天8點左右，員警獲報到該路段時，馬匹已由飼主自行帶回，未造成任何交通事故。後續將依道路交通管理處罰條例第84條規定製單舉發，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰，請飼主或管理人應善盡管理責任，以避免發生事故衍生肇責。

不久後，白馬飼主緊急將脫韁的馬兒帶回家中。記者李文德／翻攝
不久後，白馬飼主緊急將脫韁的馬兒帶回家中。記者李文德／翻攝
台南仁德保生東路昨早上竟出現一匹白馬狂奔在道路上，嚇壞路人。記者李文德／翻攝
台南仁德保生東路昨早上竟出現一匹白馬狂奔在道路上，嚇壞路人。記者李文德／翻攝

影片 社群 奇景 台南

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