聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／白馬狂奔台南仁德馬路英姿颯爽 飼主急牽回警方還是要罰
台南仁德去年6月才有三匹馬在雨中散步的奇景，想不到隔了半年多重演戲碼。昨天網路社群貼出影片，片中一匹白馬在仁德區保生東路狂奔，隨後又被飼主牽回。歸仁警分局表示後續將依道路交通管理處罰條例第84條規定製單舉發。
昨天網路社群貼出影片，片中一匹把馬在仁德區保生東路上狂奔，英姿颯爽徜徉在道路上，不過此番景象也嚇壞不少人，更有對向來車嚇得連忙閃避，深怕撞到這匹名駒，影片最後，可看見一名飼主將馬兒牽回。
據了解，飼主是名從事祭祀物匹進口、批發的楊姓男子，去年6月就發生過3匹馬雨中散步的趣事，因馬兒生性聰穎，曉得如何撬開馬場大門，偶爾會趁飼主不注意就偷溜出去，想不到相隔半年多自己飼養的馬兒又再次偷偷跑出門。
歸仁警分局表示，該案發生昨天8點左右，員警獲報到該路段時，馬匹已由飼主自行帶回，未造成任何交通事故。後續將依道路交通管理處罰條例第84條規定製單舉發，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰，請飼主或管理人應善盡管理責任，以避免發生事故衍生肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言