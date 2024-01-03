影／女子停車沒拔走鑰匙 轉頭置物箱內萬餘元飛了

高雄劉姓男子曾涉竊盜案吃官司，但劣性不改，在路上發現1名女子停機車後，沒拔走機車鑰匙，馬上回頭拿鑰匙打開機車置物箱，偷走女子放置物箱內的現金1萬5000元，迅速逃逸。警方查出他涉案，隔天逮捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，宋姓女子（39歲）12月28日到高雄市小港區表姊家，將機車停在小港區港順街，沒拔走機車鑰匙便下車離去，不巧，劉姓男子（43歲）騎機車路過，發現宋女沒拔走機車鑰匙就進屋，馬上回頭，拿宋女的機車鑰匙，打開置物箱翻找財物，涉嫌偷走宋女放置物箱的1萬5000元逃逸。

宋女後來騎車回家，要拿置物箱的現金，才驚覺現金不翼而飛，立即向警方報案。警方調閱監錄系統畫面，發現曾涉竊盜案的劉姓男子涉案，隔天到劉姓男子住處，正巧遇劉回家，但見劉姓男子要調頭離去，馬上追上攔阻去路，劉承認涉案，立即逮捕他查辦。

劉稱當時見女子沒拔走鑰匙，想找找物箱有沒有值錢的東西，發現有1萬多元，才偷錢走人，這筆錢也已經花光。警詢後，將全案依竊盜罪嫌移送法辦，並呼籲民眾勿把機車置物箱當作保險箱，免得讓竊賊有機可乘。