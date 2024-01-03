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氣溫驟降意外保住53萬元…詐團傳訊稱「今天外面天氣好」露餡了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中蘇姓婦人日前至台中銀行龍井分行申辦網路銀行，表示要綁定約定帳號匯款53萬元，投資虛擬貨幣，行員察覺異狀通報警方，警方發現，明明氣溫驟降，冷到不行，對方通訊內容以「今天外面天氣好，有太陽」催促婦人快匯款，研判遭「假交友」詐騙，蘇婦本有疑心，經警方攔阻，保住辛苦錢。

台中市警局烏日分局犁份派出所警員葉若均、劉韋誠日前接獲台中商銀龍井分行通報，疑似有婦人遭到詐騙。到場發現，蘇姓婦人1個月前在通訊軟體認識一名自稱理財專家的網友，向她推薦虛擬貨幣投資平台，並宣稱只要匯款至該平台，便能迅速獲利、穩賺不賠。

蘇婦表示，她以為遇上投資機會，準備到銀行匯款，但由於近期氣溫驟降，冷到不行，遲遲未出門匯款。該網友在通訊軟體上PO文「外面天氣好，有太陽」急催她去銀行，她詢問對方「為什麼那麼急？」對方表示，沒去銀行就沒辦法投資賺錢，比她還急，也讓她起了疑心，還好行員和警方及時協助，才守住她的積蓄。

台中市警局烏日分局呼籲民眾，詐騙集團常透過網路，大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資往往有去無回，民眾千萬不要輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，才能保障自身財產安全。

蘇姓婦人（左）日前到台中銀行龍井分行準備匯款53萬元，經警方攔阻，保住53萬元辛苦錢。記者趙容萱／翻攝
蘇姓婦人（左）日前到台中銀行龍井分行準備匯款53萬元，經警方攔阻，保住53萬元辛苦錢。記者趙容萱／翻攝
蘇姓婦人因網友的「外面天氣好，有太陽」問候語，起了疑心，經警方勸阻，保住53萬元辛苦錢。記者趙容萱／翻攝
蘇姓婦人因網友的「外面天氣好，有太陽」問候語，起了疑心，經警方勸阻，保住53萬元辛苦錢。記者趙容萱／翻攝

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