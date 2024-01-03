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新莊區堤外便道汽車不慎擦撞同行機車 騎士挫傷送醫
蕭姓男子今天上午開車不慎在新北新莊堤外便道與徐姓女騎士發生擦撞，徐女人車滑摔倒地肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。事故現場未波及其他路過人車，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，蕭姓男子（36歲）今天上午8時30分左右開車沿著新北市新莊區重新堤外道往三重方向行駛，途中行經重新堤外道21號越堤道頂，一個順向右彎不慎與同向徐姓女子（48歲）所騎乘機車發生擦撞。
導致徐女人車滑摔倒地，肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救後，所幸沒有大礙。事故現場未波及其他路過人車，肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。呼籲駕駛人，天雨路滑，行車時應注意減速慢行，以維行車安全。
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