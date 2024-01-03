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影／金門陽翟500萬元船舶燒光 兩技師燒燙傷緊急後送台灣

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金沙鎮陽翟老街昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，金門消防局前往期間遠遠就能看到黑煙直竄天際，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制，起火原因由火災調查科辦理，而當中有2名技師全身30％三度燒燙傷，已於消防車到場前自行就醫，並後送台灣救治。

消防局說明，昨下午4時接獲報案，金沙鎮陽翟老街有鐵皮屋火災，立即派遣金沙及金湖車組各式消防車共計8車17人，以及義消劉登瑛、王均煒、吳宏順、李俊龍及葉建雄等前往搶救。

消防局第二大隊金沙、金湖車組抵達現場前，遠方即可目視大量黑色濃煙直竄天際，抵達後該船舶已呈現全面起火燃燒情形，且有兩民眾受傷於消防車抵達前自行就醫，初期指揮官金沙分隊長許春祥立即指揮所屬著消防衣裝備並布署兩水線，以移動式泡沫壓制火勢。考量船艇仍有約200公升油料，後續金湖51車抵達後，由第二大隊副大隊長董紀瑋指揮，以系統式泡沫滅船艙火，過程中持續以TIC（熱顯像儀）監控船體溫度變化，以防復燃。

消防局表示，火勢經金沙及金湖分隊合力搶救，歷時約20分鐘即有效壓制火勢，船舶起火原因將由火災調查科調查，轄區金湖分局亦派員到場勘察。據了解，被燒毀的遊艇造價約500多萬元，2名技師全身30％三度燒燙傷，昨晚間7時左右已緊急後送台灣救治。

董紀瑋呼籲，民眾應依照SOP保養各式機械時，以避免發生意外，車輛船舶等因載有油料及電瓶等裝置，極易引發大火，民眾務必以自身安全為第一考量，應先避往安全位置，並立即撥打119求援，以爭取黃金救援時效。

金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供
金門縣金沙鎮陽翟昨下午有民眾通報鐵皮屋火災，後發現是一要價500萬元的船舶燒毀，火勢經20分鐘即有效壓制。圖／金門消防局提供

火災 金門

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