影／國3北上台中段車禍...大貨車追撞小貨車 1人受傷送醫

今晨5點多，國道3號北向163.9公里，1輛大貨車疑似追撞前方小貨車，造成小貨車90度翻覆在中線車道，怵目驚心，這起車禍造成1人受傷，所幸送醫後無礙。國道警察表示，事故現場於早上6點半排除，無造成回堵，進一步肇事原因有待釐清。

國道警調查，1輛行駛中線車道的大貨車疑追撞前方小貨車，導致小貨車側翻在中線車道，一度影響中線車道，無造成回堵。

警方指出，車禍事故造成1人左腳挫傷送大甲光田醫院，幸無大礙，經呼氣酒精檢測駕駛酒測值皆為零。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，夜間(清晨)行車風險高，如用路人必須於夜間(清晨)行駛國道，請務必衡量自身狀況，如精神狀況不佳，請至各服務區駕駛人休息室短暫休憩後再出發，避免疲勞分心、精神不濟。