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3名韓國年輕背包客來台南凌晨無處住 警神救援

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南旅遊的3名韓國籍年輕男子昨天凌晨時原本要入住網路預訂民宿雙人房，但因2名台灣友人也要入住遭民宿業者取消訂房。3名韓籍男生人生地不熟，差點流落街頭，只好向派出所求助，員警二話不說，立即聯繫協調轄區旅館協助其住宿，順利解決燃眉之急。

3名韓國籍遊客到台南遊玩，一開始3人在北門路一家民宿討論很久，似乎遇到什麼困難，之後3名韓籍男子打電話向派出所求助，台南市警二分局博愛所長梁植森、警員黃柏勳，接獲報案後立即趕到現場，恰巧遇上英檢中級英文嚇嚇叫，可以跟外國人侃侃而談的警員黃柏勳以英文溝通。

據了解，這3人平均25歲的年輕旅客，原先網路預訂中西區民宿，隔天打算搭乘火車至路竹大湖車站，但淩晨入住時，臨時發生問題遭取消訂房；加上來台自由行多天，身上僅攜帶少許現金，無力再另外去找住宿的旅館，同時因深夜期間亦無火車可搭乘至大湖車站，臨時也不知道去哪投宿，加上天氣寒冷，相當苦惱。

所長梁植森、警員黃柏勳了解事情原委後，先行將3人帶返派出所並提供飲用水供飲用，聯繫協調轄區旅館協助3人住宿，讓他們順利入住轄區旅館。

員警的暖心舉動，替這3名韓籍年輕人解決燃眉之急，讓他們感受到台南濃濃的人情味，成為旅程中難忘的回憶。更能夠讓他們繼續下一站的旅行，臨走前3名韓籍年輕人向警方感謝，員警為民服務，充分展現國民外交。

台南市警二分局博愛派出所長梁植森（左）、警員黃柏勳（右），協助韓國年輕旅客解決住宿問題。 記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局博愛派出所長梁植森（左）、警員黃柏勳（右），協助韓國年輕旅客解決住宿問題。 記者黃宣翰／翻攝
名韓國背包客旅途遇困境，警員黃柏勳（左2）伸出援手，聯繫協調轄區旅館協助住宿，解決燃眉之急。記者黃宣翰／翻攝
名韓國背包客旅途遇困境，警員黃柏勳（左2）伸出援手，聯繫協調轄區旅館協助住宿，解決燃眉之急。記者黃宣翰／翻攝

台南 民宿 住宿 南韓

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