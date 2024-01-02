女子開車跨越雙黃線撞上對向轎車 釀4人受傷、2人車內待援

王姓女子今天傍晚駕駛轎車行駛台2線，在瑞芳路段跨越道路中央雙黃線後，與對向趙姓男子駕駛的轎車，造成4人受傷。消防局獲報派員到場將傷者送醫，警方到場管制雙向單線行車。車禍原因由警方調查中。

新北市瑞芳警分局傍晚5點21分接獲報案，濱海公路指標76.5公里處有兩輛轎車發車車禍，車頭變形，占用車道影響交通。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心隔沒多久也接獲報案，指事故車輛內有人受困。消防人員5點36分抵達現場，2輛轎車橫向停在台2線，占據3/4車道，其中1輛車內有2個人受傷，但未受困。

消防員將2人救出車外後，連同自行下車的2名傷者分送衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院治療，均無生命危險。

警方調查，王女開車沿台2線從宜蘭往基隆方向行駛，經過事故路段跨越雙黃線，左前車頭與對向趙姓男子駕駛的轎左側車頭車發生擦撞，車內4人分別有身體、腳部、頸部疼痛及下巴撕裂傷等傷勢。

員警到場指揮雙向車輛單線輪流通行，拖吊車及基隆工務段人員6點多現場，排除事故車輛及路面障礙物後，恢復正常行車。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，車禍發生後，等待救援人車到達前，不可隨意移動傷者，因為在不懂急救要領下隨便扶起傷者，很可能造成頸部受創或骨折傷害產生位移，假設壓迫到神經或氣管，很可能導致傷者永久姓傷害，搬動傷者的任務還是交給專業的消防人員來處理。