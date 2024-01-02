選前11天！警政署長黃明昭視訊台東縣警局加強查賄

選舉日逼近，警政署長黃明昭今天下午透過視訊與台東縣警局召開督導座談會，聽取選前治安維護及查賄工作會報，會議中要求加強投開票日場檢工作，嚴防黑道幫派或槍擊案件引發輿論，另落實賄選情資布建及重點地區布雷。

1月13日將舉辦「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」，本次選票在高雄市印製，台東縣警局協請高市警局及屏東縣警局協助運送，有關縣內各投開票所選票運送的安全維護，另規畫警力配合鄉（市）選務中心執行戒護，並針對選票存放處所，編排專責警力架設攝影機全程錄影。

視訊會議中，黃明昭要求加強投開票日當天各投開票所場檢工作，確保投開票過程安全無虞，轄區如發生黑道幫派相關違法事證，應立即速辦及壓制，避免因黑道幫派或槍擊案件引發輿論，落實賄選情資布建及重點地區布雷，並加強宣導同仁務必恪遵行政中立，避免衍生行政責任及遭移送懲戒。

警方指出，本次選舉祭出高額獎金，檢舉境外勢力介入選舉，最高核給新台幣2000萬元，檢舉選舉賭盤，最高核給500萬元，呼籲鄉親踴躍檢舉。