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換到一半被抓！男偷車換牌躲債被逮 警驚見車廂還有2牌

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名31歲張姓男子為了躲債跑路，昨晚在龜山區偷了一輛機車後就往中壢區逃逸，警方獲報循線追查，途中發現巷弄有人蹲在路邊拆卸機車號牌要更換，察覺有異立刻上前盤查，結果一問還真的是張男，警方經查證發現男子共偷了1輛機車和2塊號牌，全案依法移請偵辦。

張姓男子昨下午在龜山區一處大型社區外偷了一輛機車，住戶發現後報警，警方立即循線追查，發現張男沿途往中壢區方向逃逸，之後在中山路附近失去蹤跡，桃園警分局接獲通報後便在周邊加強搜尋。

結果員警巡邏到龍泉六街時，突然發現巷弄路邊一名男子正將機車號牌卸下要更換，立即上前進行盤查，經確認就是通報的可疑對象張男，面對員警的盤查，他起初還說只是螺絲鬆掉，淡定表示車是跟叔叔借的，可以去查證。

但當員警發現機車置物箱內還有2塊號牌，進一步詢問張男卻交代不出來，警方查證後發現這些物件都非男子所有，張男才坦承為躲避債主才出此下策，偷了機車又偷了2塊號牌，分別從路邊機車和報廢車輛拆下來的，全案依法移請偵辦。

桃園31歲張男為了躲債，昨在龜山區偷了一輛機車後往中壢區逃逸，警方獲報循線追查，發現巷弄有人蹲在路邊拆卸機車號牌要更換，上前盤查確認是張男立刻逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園31歲張男為了躲債，昨在龜山區偷了一輛機車後往中壢區逃逸，警方獲報循線追查，發現巷弄有人蹲在路邊拆卸機車號牌要更換，上前盤查確認是張男立刻逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園31歲張男為了躲債，昨在龜山區偷了一輛機車後往中壢區逃逸，警方獲報循線追查，發現巷弄有人蹲在路邊拆卸機車號牌要更換，上前盤查確認是張男立刻逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園31歲張男為了躲債，昨在龜山區偷了一輛機車後往中壢區逃逸，警方獲報循線追查，發現巷弄有人蹲在路邊拆卸機車號牌要更換，上前盤查確認是張男立刻逮捕。記者周嘉茹／翻攝

桃園 偷竊

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