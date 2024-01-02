影／男子剛從醫院手術出院 開車路過三重連撞3車又被送回醫院

新北市三重區今天下午發生4車追撞車禍造成3人輕傷送醫，54歲張姓男子剛從醫院動完手術出院，自行駕車離開，途經環河南路突然身體不適，連環追撞前方3輛車才停下，又被救護車送回醫院。

據了解，張姓男子聲稱日前在北市新光醫院動完手術，修養之後今天辦理出院，自行開車離開，下午近2時行經三重區環河南路，突感身體不適昏沉恍神，追撞前方車輛。

第一次撞擊之後沒有停止，張男的車持續推撞前車，把對方撞開滑到右側車道，他又繼續沿著原車道向前行駛，再連續追撞前方2輛在福德南路口停等紅燈的轎車才停下。

消防隊獲報趕抵，將受困在車內張男救出，交由救護車將他再送回北市新光醫院，其餘3車當中另有2人受到輕微擦挫傷，加派救護車送至新北市立聯合醫院三重院區。詳細車禍原因與肇責由警方調查釐清。