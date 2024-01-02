跨年夜三峽街頭燃放沖天炮 路過騎士險遭炸警將查辦

網路社群上傳一段影片，內容是在跨年夜當天，民眾在新北市三峽區朝著騎機車路過女騎士燃放沖天炮，女騎士險被炸到，影片一出引發網友討論。三峽警方表示，尚未接獲民眾報案，檢視畫面恐涉社維法相關規定，將主動偵辦通知涉嫌人到案說明，依法查辦。新北市消防局說，民眾若朝人燃射爆竹，依法最高可罰處15萬元，呼籲勿以身試法。

據了解，有民眾在跨年夜深夜10時許，對著騎機車路過新北市三峽區介壽路一段的女騎士燃放沖天炮，爆竹瞬間炸響震耳欲聾，險些炸到女騎士身上，所幸女騎士駛過沒有受傷。事後有網友將整個過程上傳臉書社群，引起網友討論。

對此，三峽警方表示，目前尚未接獲民眾報案，檢視網路影片內容，民眾恐違反社會秩序維護法63條1項4款之規定，民眾放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，可法處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，將介入查辦。

新北市消防局第二、五大隊提醒，民眾若未依爆竹煙火產品使用規定施放，恐違反新北市爆竹煙火施放管制辦法第6條之規定，得依爆竹煙火施放管理條例第29條1項7款，違反直轄市、縣（市）主管機關依第17條所定自治法規中有關爆竹煙火施放地區、時間、種類、施放方式或施放人員資格之規定，可罰處3萬元以上15萬以下罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。