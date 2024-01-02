快訊

現場畫面直擊！2東京羽田機場飛機起火 疑與海上保安廳飛機擦撞

賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷台南寺廟淨香爐蓋！70歲老竊賊賤賣650元 警及時找回緝捕竊嫌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區和緯路玉皇玉聖宮的「盤龍象頭淨香爐蓋」去年12月29遭竊，警方接獲報案後擴大調閱監視畫面，以車追人，循線查出70歲吳姓男子涉有重嫌，昨天下午4點多在北區一家網咖拘提吳到案，找回香爐蓋，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

台南市警五分局員警接獲廟方報案後，立即組成調帶小組發現竊嫌在去年12月29日下午1點多許進入北區和緯路玉皇玉聖宮，竊取「銅製盤龍象頭淨香爐蓋 」，擴大調閱相關竊嫌影像以車追人，循線查出北區治安顧慮人口70歲的吳姓男子涉有重嫌。

專案小組兵分兩路，公園派出所員警循線追查可能銷贓場所，偵查隊向台南地檢署聲請拘票逮人。竊嫌得手後以650元低價賣給回收廠，回收廠又轉賣給另一民眾。

在香爐蓋可能因多次轉手無法追回之前，員警及時順利找回。偵查隊掌握竊嫌動態，昨天下午4點多在北區網咖拘捕到吳嫌，全案依竊盜罪嫌送辦。

分局長陳宇桓表示，香爐蓋失竊在紀錄表上或許只是一件普通竊案，但對所有的信徒來說是一件大事，警方秉持著鍥而不捨、積極偵辦的精神，在短時間內順利尋回並緝捕竊嫌到案。

台南市北區和緯路玉皇玉聖宮的「盤龍象頭淨香爐蓋」遭竊，警方昨天循線追回。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區和緯路玉皇玉聖宮的「盤龍象頭淨香爐蓋」遭竊，警方昨天循線追回。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區和緯路玉皇玉聖宮內「銅製盤龍象頭淨香爐」，為信徒捐贈宗教文物。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區和緯路玉皇玉聖宮內「銅製盤龍象頭淨香爐」，為信徒捐贈宗教文物。記者黃宣翰／翻攝

台南 竊盜

延伸閱讀

停車場繳費亭供創世放發票箱 零錢和發票竟被人偷走

閱讀數學／你知道是誰在說謊嗎？

毒蟲缺錢買毒涉持槍強盜飲料店 南警火速逮人法辦

臨檢養生館延遲開門 員警查獲半套性交易法辦

相關新聞

跨年夜三峽街頭燃放沖天炮 路過騎士險遭炸警將查辦

網路社群上傳一段影片，內容是在跨年夜當天，民眾在新北市三峽區朝著騎機車路過女騎士燃放沖天炮，女騎士險被炸到，影片一出引發...

偷台南寺廟淨香爐蓋！70歲老竊賊賤賣650元 警及時找回緝捕竊嫌

台南市北區和緯路玉皇玉聖宮的「盤龍象頭淨香爐蓋」去年12月29遭竊，警方接獲報案後擴大調閱監視畫面，以車追人，循線查出7...

基隆民宅惡火…男屋主燒傷、無呼吸心跳 消防員救出送醫

基隆市明德二路1巷成排的4樓公寓，今天下午有1戶2樓民宅起火燃燒。消防局派遣人車前往灌救，約20分鐘後控制火勢進屋搜救，...

台72線苗栗銅鑼3車追撞釀2人受傷1人命危 車禍原因警方釐清中

台72線苗栗縣銅鑼鄉今天下午3點多在客屬大橋路口，發生1輛廂型車、2輛轎車追撞事故，造成1名女乘客失去生命跡象，另有2人...

舊蘇花公路機車掛懸崖 24歲海軍陸戰隊士官拋飛60公尺邊坡亡

台9丁線舊蘇花68.5公里處，今早有民眾看見機車掛在護欄懸崖上，消防人員獲報搜尋，在下方約60公尺邊坡，找到劉姓騎士...

閃避故障公車向左急切 新莊轎車撞後方車釀2車事故

李姓女子今天上午開車行經新北市新莊區思源路，見前方一輛故障公車臨靠路旁，李女急往左切，不慎與後方高男所駕駛另輛汽車發生碰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。