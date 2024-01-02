偷台南寺廟淨香爐蓋！70歲老竊賊賤賣650元 警及時找回緝捕竊嫌

台南市北區和緯路玉皇玉聖宮的「盤龍象頭淨香爐蓋」去年12月29遭竊，警方接獲報案後擴大調閱監視畫面，以車追人，循線查出70歲吳姓男子涉有重嫌，昨天下午4點多在北區一家網咖拘提吳到案，找回香爐蓋，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

台南市警五分局員警接獲廟方報案後，立即組成調帶小組發現竊嫌在去年12月29日下午1點多許進入北區和緯路玉皇玉聖宮，竊取「銅製盤龍象頭淨香爐蓋 」，擴大調閱相關竊嫌影像以車追人，循線查出北區治安顧慮人口70歲的吳姓男子涉有重嫌。

專案小組兵分兩路，公園派出所員警循線追查可能銷贓場所，偵查隊向台南地檢署聲請拘票逮人。竊嫌得手後以650元低價賣給回收廠，回收廠又轉賣給另一民眾。

在香爐蓋可能因多次轉手無法追回之前，員警及時順利找回。偵查隊掌握竊嫌動態，昨天下午4點多在北區網咖拘捕到吳嫌，全案依竊盜罪嫌送辦。

分局長陳宇桓表示，香爐蓋失竊在紀錄表上或許只是一件普通竊案，但對所有的信徒來說是一件大事，警方秉持著鍥而不捨、積極偵辦的精神，在短時間內順利尋回並緝捕竊嫌到案。