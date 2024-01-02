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基隆民宅惡火…男屋主燒傷、無呼吸心跳 消防員救出送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市明德二路1巷成排的4樓公寓，今天下午有1戶2樓民宅起火燃燒。消防局派遣人車前往灌救，約20分鐘後控制火勢進屋搜救，發現男屋主倒臥在客廳無呼吸心跳，送醫急救；住在4樓母女及時逃到頂樓，但都嗆傷也送醫。消防員滅火後清查火場，未再發現傷亡。起火原因由消防局鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點29分接獲報案，七堵區明德二路1巷內有2樓民宅竄出火舌。消防局派遣3個分隊共7車19人前往搶救。到場時看到2樓火場全面燃燒，馬上布設水線滅火。

下午3點48分控制火勢後，消防員破壞大門進入屋內，發現年約60歲屋主趴在客廳地板，身上有燒傷，將他救出屋外時已無呼吸心跳，送往台灣礦工醫院急救。

當地住戶說，樓上住戶也有人在家，可能有危險。消防員進入屋內，確定無人在家。住在4樓的婦人抱著小孩往頂樓逃生，受嗆傷，消防員護送下樓送醫。

基隆市明德二路1巷今天下午發生民宅火警，消防員控制火勢進屋搜救，發現男屋主倒臥在客廳，救出時無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市明德二路1巷今天下午發生民宅火警，消防員控制火勢進屋搜救，發現男屋主倒臥在客廳，救出時無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市明德二路1巷今天下午發生民宅火警，消防員控制火勢進屋搜救，發現男屋主倒臥在客廳，救出時無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市明德二路1巷今天下午發生民宅火警，消防員控制火勢進屋搜救，發現男屋主倒臥在客廳，救出時無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
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