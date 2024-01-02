閃避故障公車向左急切 新莊轎車撞後方車釀2車事故

李姓女子今天上午開車行經新北市新莊區思源路，見前方一輛故障公車臨靠路旁，李女急往左切，不慎與後方高男所駕駛另輛汽車發生碰撞，所幸現場沒有人受傷，事故3方駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，李姓女子（31歲）今天上午11時許，開車沿著新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，途中行經思源路轉中正路的右轉車道上，見林男（58歲）所駕駛的公車故障臨停路旁。李女急往左切，不慎與後方高男（64歲）所駕駛的汽車發生碰撞。