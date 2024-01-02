閃避故障公車向左急切 新莊轎車撞後方車釀2車事故
李姓女子今天上午開車行經新北市新莊區思源路，見前方一輛故障公車臨靠路旁，李女急往左切，不慎與後方高男所駕駛另輛汽車發生碰撞，所幸現場沒有人受傷，事故3方駕駛皆無酒駕，事故原因待查。
據了解，李姓女子（31歲）今天上午11時許，開車沿著新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，途中行經思源路轉中正路的右轉車道上，見林男（58歲）所駕駛的公車故障臨停路旁。李女急往左切，不慎與後方高男（64歲）所駕駛的汽車發生碰撞。
事故瞬間造成兩車車身毀損，所幸現場沒有人受傷、受困，3車駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。新莊警分局呼籲，汽機車駕駛人，變換車道時，應注意前後方車輛動態，並禮讓慢行以免發生交通事故。
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