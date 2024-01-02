快訊

林靖恩被爆行為失控 砸壞電視嗆飯店人員「有種報警」

汐止公車總站驚傳氣爆！修公車氣壓避震器突爆裂 技師、司機雙掛彩

張誌家在大陸猝逝 慢壘球隊老闆：張曾說頭痛手使不出力

閃避故障公車向左急切 新莊轎車撞後方車釀2車事故

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓女子今天上午開車行經新北市新莊區思源路，見前方一輛故障公車臨靠路旁，李女急往左切，不慎與後方高男所駕駛另輛汽車發生碰撞，所幸現場沒有人受傷，事故3方駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，李姓女子（31歲）今天上午11時許，開車沿著新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，途中行經思源路轉中正路的右轉車道上，見林男（58歲）所駕駛的公車故障臨停路旁。李女急往左切，不慎與後方高男（64歲）所駕駛的汽車發生碰撞。

事故瞬間造成兩車車身毀損，所幸現場沒有人受傷、受困，3車駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。新莊警分局呼籲，汽機車駕駛人，變換車道時，應注意前後方車輛動態，並禮讓慢行以免發生交通事故。

李女開車在新北市新莊區思源路與中正路右轉車道騎切，不慎與後方車輛發生事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李女開車在新北市新莊區思源路與中正路右轉車道騎切，不慎與後方車輛發生事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李女開車在新北市新莊區思源路與中正路右轉車道騎切，不慎與後方車輛發生事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李女開車在新北市新莊區思源路與中正路右轉車道騎切，不慎與後方車輛發生事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

酒駕

延伸閱讀

適合親子共遊 新北市景觀處推3處夢幻「落羽松」公園

吉利與百度合資電動車第二彈 極越07斜背轎車正式公開

柯文哲全台大車掃 掃街車防彈隔板降高度

再被控新莊炒地 侯辦：民進黨編故事 把抹黑當職業？

相關新聞

影／男左轉釀禍...新店2行人走斑馬線慘遭撞飛 1人顱內出血

新北市35歲林姓男子今天12時許，開車行經新店區北宜路一段105巷欲左轉至北宜路時，疑因未注意正在行人穿越道上行走的童男...

出事了！新北貨車駕駛邊開車邊撿筷子 追撞前方4車釀4傷

新北市中和區中山路今天中午發生5車連環車禍。1名男子駕駛小貨車行經中山路與福祥路口時，因筷子不慎掉落，駕駛低頭撿筷子時未...

幼兒園女教保員被控抓傷男童臉 有家長肯定：她教學認真

台中豐原一名幼兒園女教保員被控抓傷男童臉，因為男童不小心抓傷同學臉，她抓男童臉以示警愓，女教保員目前已被停職；今天另有幼...

妳累了嗎？高雄女大生騎車雙載打瞌睡 2女慘摔送醫

跨年元旦三天連假結束，今天是收假上班、上課的第一天，高雄市23歲黃姓女學生上午10時許騎乘機車，後面還載著21歲吳姓女同...

閃避故障公車向左急切 新莊轎車撞後方車釀2車事故

李姓女子今天上午開車行經新北市新莊區思源路，見前方一輛故障公車臨靠路旁，李女急往左切，不慎與後方高男所駕駛另輛汽車發生碰...

舊蘇花公路機車掛懸崖…24歲軍人拋飛60公尺邊坡 頭部重創身亡

台９丁線舊蘇花68.5公里處，今早有民眾看見機車掛在護欄懸崖上，消防人員獲報搜尋，在下方約60公尺邊坡，找到劉姓騎士，頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。