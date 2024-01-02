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舊蘇花公路機車掛懸崖 24歲海軍陸戰隊士官拋飛60公尺邊坡亡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台9丁線舊蘇花68.5公里處，今早有民眾看見機車掛在護欄懸崖上，消防人員獲報搜尋，在下方約60公尺邊坡，找到劉姓騎士，頭部重創，全身多處骨折，已經死亡。警方調查，劉男昨晚6時許曾經過七星潭風景區，不排除可能夜間行經該路段出事，正調查事發原因。

劉姓男子為服役於桃園龜山的海軍陸戰隊66旅現役士官，目前在桃園服役。警方調查，他和家人不常聯繫，家人也不清楚他為何到花蓮，劉男曾於昨晚6時許騎車經過七星潭風景區，研判有可能當時就在北返的途中。

新城警分局和平派出所上午9時許接到熱心民眾報案，指在台9丁線68.5公里處，也就是秀林鄉和平段的北上車道，看見一輛機車掛在護欄懸崖上，擔心騎士出事。

警方到場發現一只背包，查出這輛普通重型機車為家住桃園市的24歲劉姓男子所有；消防人員獲報也趕到現場搜救，並出動空拍機搜查，最後在機車所在處下方約60公尺深的邊坡，發現劉姓駕駛，頭部受到重創，全身也多處骨折，已經沒有呼吸心跳，約在中午12時50分將劉男吊掛上來。

據了解，該路段為山路彎道，夜間沒有路燈，視線較為昏暗，不排除劉男可能不熟悉路況或者夜間較疲勞釀成事故，肇事原因還待警方調查釐清。

舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，警方及消防人員到場，在下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，警方及消防人員到場，在下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，警方及消防人員到場，在下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，警方及消防人員到場，在下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，警方及消防人員到場，在下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，警方及消防人員到場，在下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝
舊蘇花公路今天上午有民眾看見機車掛在懸崖上，下方約60公尺處山坡找到24歲劉姓駕駛，已經死亡。記者王燕華／翻攝

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