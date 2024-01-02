新北男抱愛犬睡午覺突起火 消防遞共生面罩救人狗2命

新北市土城區明德路1棟公寓前天中午發生火警，大量濃煙不斷從屋內竄出。消防人員獲報到場灌救，鄰居表示屋內有人尚未逃出，消防員進入火場發現屋主與其愛犬受困，立即使用共生面罩將男子及其愛犬救出並疏散2樓2名住戶，火勢撲滅後發現起火處疑似為客廳桌面的延長線，確切起火原因仍待火調人員調查。

據了解，起火戶屋主與飼養的愛犬，前天（去年12月31日）下午2時許在家中睡午覺時突然起火，新北市消防局獲報到場破壞大門並佈水線進入室內灌救，消防人員立即使用共生面罩將男子及毛小孩救出，所幸男子並無大礙。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘提醒，購買延長線建議選擇有獨立電源開關及過載保護裝置。使用時同一條延長線不可同時插上兩種高發熱電器，避免延長線過熱自燃，使用時插頭一定要緊密插進插座，以避免電阻過大導致電線發熱。使用後拔插頭時不要只扯電線，應抓緊插頭再拔起，避免電線外皮破裂造成短路。