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影／男左轉釀禍...新店2行人走斑馬線慘遭撞飛 1人顱內出血

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市35歲林姓男子今天12時許，開車行經新店區北宜路一段105巷欲左轉至北宜路時，疑因未注意正在行人穿越道上行走的童男及廖男，直接將2人撞飛倒地。救護人員到場發現25歲童男手腳擦挫傷、30歲廖男顱內出血及腦震盪，立即將2人送醫，所幸無生命危險。林男酒測值為0，車禍發生原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，當時童男及廖男剛用餐完畢，要回北宜路1處工地施工，不料走行人穿越道過馬路時竟遭對向左轉車撞上，廖男被撞飛砸碎擋風玻璃後才倒地，導致顱內出血及腦震盪，所幸送醫時意識清醒，由救護車送至新店耕莘醫院就醫。新店警方獲報到場對林男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，警方已進行採證並調閱監視器，釐清車禍肇責歸屬。

新北警呼籲，駕駛行經路口時應遵守「路口慢看停」，讓行人穿越道的行人優先通行，落實交通安全觀念以減少交通事故的發生，保障自身和他人的安全。

林男左轉時未注意，撞上走在行人穿越道上的行人。記者黃子騰／翻攝
林男左轉時未注意，撞上走在行人穿越道上的行人。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛的轎車擋風玻璃碎裂。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛的轎車擋風玻璃碎裂。記者黃子騰／翻攝

行人 撞飛 車禍

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