台南永康七旬婦人走失新化山區 員警寒夜搜山及時找到

台南市永康區70多歲謝姓阿嬤昨天中午騎車外出到晚上不知去向，家屬報警協尋。警方調閱行車軌跡發現人往新化大坑方向進入新化、左鎮、龍崎山區，研判可能因山區路徑複雜迷途走失。新化分局動員警網上山搜尋，深夜在新化大坑尾山區道路發現帶回照料、通知家屬。員警說，昨晚氣溫驟降，失蹤阿嬤久留山區恐有生命危險，還好及時找到。

警方表示，謝姓阿嬤住永康區，因記憶力減退，常常會忘記回家的路，中午自行騎車外出後到晚上仍未返家又無法聯繫，家人心急如焚，四處尋找未果向永康分局求助，發現人往新化山區後通報新化分局。

新化分局表示，確認失蹤謝姓阿嬤寒夜仍滯留荒山野嶺，「恐命懸一線」，分局長王智民立即要求新化分局各單位、派出所把握黃金救援時間，針對山區全力協尋。

新化分局表示，晚上10點多唪口所警員李羽峰、林子揚在大坑里大坑尾山區道路發現暗夜一名老婦步履蹣跚、表現茫然，經查確為失蹤的謝姓阿嬤，身上僅著一件薄外衣，因寒冷而微微顫抖，員警立即帶返所內供應熱食妥適照料並聯繫家屬，老嫗兒子接獲通知趕到派出所，見失蹤母親總算放下心中大石，對警方萬分感激，並表示母親暗夜在人跡罕至山區迷途，若非警方及時尋獲，後果不敢想像。

新化分局長王智民表示，轄內有大片山林，迷途走失不易尋獲，對每件通報協尋都必全力搜救，不輕易放過任何機會。「肯定與讚許同仁寒夜荒野山林鍥而不捨協助迷途長者找到回家的路，平安與家人團圓，發揮視民如親的精神」。

警方呼籲民眾家中有高齡長者或有精神狀況欠佳親人，應有人陪伴，最好身上或車上戴上足夠識別身分的文件或定位裝置。