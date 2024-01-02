快訊

果粉失望…2024年蘋果不會有這些Apple產品 它有2年半沒出了

明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重機車騎士禮讓執勤消防員卻被追撞骨折 直接坐上救護車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天凌晨有1名19歲機車騎士，路過三和夜市口時，為了禮讓執勤急著過馬路的消防隊員，緊急煞停卻被後方機車撞得人仰車翻，導致右手骨折送醫，警方已調閱相關監視影像，肇責尚待釐清。

據了解，消防隊元旦凌晨0時許獲報，出動人車前往三重區長壽街查看電線垂落事故，當時有1輛救護車閃著警示燈停在三和夜市口，接著有7名消防隊員一起步行準備穿越三和路時，前方發生車禍

19歲龔姓男子騎機車，綠燈沿三和路直行，因看見一群消防隊員要過馬路，緊急煞車停下禮讓，但後方由18歲何姓男子騎乘的機車，未保持安全車距來不及閃避，猛然追撞導致龔姓男子右手骨折、身上多處擦挫傷，直接坐救護車被送往台北馬偕醫院

警方依交通事故處理規定測繪記錄，並已調閱相關監視器畫面，車禍肇責比例尚在調查釐清中。

19歲機車騎士路過三和夜市口，為了禮讓一群消防隊員過馬路，緊急煞車停下卻被後方機車追撞，右手骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
19歲機車騎士路過三和夜市口，為了禮讓一群消防隊員過馬路，緊急煞車停下卻被後方機車追撞，右手骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
19歲機車騎士路過三和夜市口，為了禮讓一群消防隊員過馬路，緊急煞車停下卻被後方機車追撞，右手骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
19歲機車騎士路過三和夜市口，為了禮讓一群消防隊員過馬路，緊急煞車停下卻被後方機車追撞，右手骨折送醫。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院 骨折 機車騎士 車禍

延伸閱讀

消防員8度溜進女隊員寢室 竟偷內褲「打手槍」再射體液

國道一號斗南段車禍一度回堵...7輛車追撞造成7人受傷 含2名孕婦

國道三號沙鹿段8車追撞無人受傷 現已恢復交通

國五雪山隧道口前 深夜8車追撞、5人受傷送醫

相關新聞

男童不小心抓傷同學臉 幼兒園女教師竟反擊要讓他也「體驗」

台中一名4歲男童日前在幼兒園活動中不小心抓傷同學臉，幼兒園劉姓女教師被控竟抓傷男童臉讓他也「體驗」痛，家長控訴這名女教師...

影／三重機車騎士禮讓執勤消防員卻被追撞骨折 直接坐上救護車

新北市三重區昨天凌晨有1名19歲機車騎士，路過三和夜市口時，為了禮讓執勤急著過馬路的消防隊員，緊急煞停卻被後方機車撞得人...

妳累了嗎？高雄女大生騎車雙載打瞌睡 2女慘摔送醫

跨年元旦三天連假結束，今天是收假上班、上課的第一天，高雄市23歲黃姓女學生上午10時許騎乘機車，後面還載著21歲吳姓女同...

影／男童陪母逛桃園神社走丟 警超商尋獲叮囑：聽媽媽的話

新北市一名10歲李姓男童元旦和媽媽一同到桃園神社遊玩，過程中男童因為把外套忘在公園，趁媽媽逛市集時竟自己跑回去拿，媽媽回...

影／路權男一中商圈持大聲公 要擺攤阿婆移開引側目

台中市一中商圈在昨天晚間接獲通報，紀姓男子在一中商圈持大聲公，主張「路權」要求在道路中央擺攤賣煎蛋的阿婆移置他處，引來民眾側...

高雄跨年晚會真有水果刀！網友質疑壓新聞 市府：絕無此事

高雄市跨年晚會傳出有民眾發生肢體衝突亮刀恐嚇，場面一度失控，警方後來循線逮獲一名男子，查出拿的是原子筆，但事後卻有網友指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。