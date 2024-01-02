影／三重機車騎士禮讓執勤消防員卻被追撞骨折 直接坐上救護車

新北市三重區昨天凌晨有1名19歲機車騎士，路過三和夜市口時，為了禮讓執勤急著過馬路的消防隊員，緊急煞停卻被後方機車撞得人仰車翻，導致右手骨折送醫，警方已調閱相關監視影像，肇責尚待釐清。

據了解，消防隊元旦凌晨0時許獲報，出動人車前往三重區長壽街查看電線垂落事故，當時有1輛救護車閃著警示燈停在三和夜市口，接著有7名消防隊員一起步行準備穿越三和路時，前方發生車禍。

19歲龔姓男子騎機車，綠燈沿三和路直行，因看見一群消防隊員要過馬路，緊急煞車停下禮讓，但後方由18歲何姓男子騎乘的機車，未保持安全車距來不及閃避，猛然追撞導致龔姓男子右手骨折、身上多處擦挫傷，直接坐救護車被送往台北馬偕醫院。

警方依交通事故處理規定測繪記錄，並已調閱相關監視器畫面，車禍肇責比例尚在調查釐清中。