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影／男童陪母逛桃園神社走丟 警超商尋獲叮囑：聽媽媽的話

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新北市一名10歲李姓男童元旦和媽媽一同到桃園神社遊玩，過程中男童因為把外套忘在公園，趁媽媽逛市集時竟自己跑回去拿，媽媽回頭一看找不到人，嚇得急忙報警。還好男童走失後獨自到超商等待，被店家發現後聯繫警方，員警到場將男童帶回派出所與媽媽團聚，結束一場驚魂。

桃園警分局青溪派出所昨下午5點20分許接獲一名李太太著急報案，表示10歲兒子在桃園神社旁步道走失，拜託警方派員協助。警方獲報到場了解，家住新北市的李太太趁元旦連假帶兒子到桃園神社逛市集，期間在參觀攤位商品時，兒子卻獨自跑走，李太太發現後馬上到周邊步道尋找，但因步道四通八達，無法確定兒子離開的方向，眼見天色漸漸轉暗，立即向警方求援。

對此員警立即通報所有人員加強周邊協尋，同時依規定受理失蹤人口案件，員警除在周邊步道及景點搜尋，並於LINE群組上傳李小弟特徵，身穿黃色外套，請各超商注意相同特徵兒童，結果晚間6點多接獲大有路某超商店長聯繫，有一名特徵相同的兒童來到店內。

店長為安撫小朋友情緒，拿出牛奶、巧克力等零食給他休息，將他留在店內，員警趕往現場，經確認是李小弟，他說那時候因為外套忘在森林公園，趁媽媽看商品的空檔想去拿外套，結果拿完卻忘了怎麼回神社，所以先到附近的超商等媽媽，員警立即將他帶回所內，交由媽媽照顧，並囑咐男童要聽媽媽的話「你要乖！」不能自己亂跑，還好有驚無險化解危機。

員警將男童帶回派出所內交由媽媽照顧，並囑咐男童要聽媽媽的話「你要乖！不能自己亂跑」，還好有驚無險化解危機。記者周嘉茹／翻攝
員警將男童帶回派出所內交由媽媽照顧，並囑咐男童要聽媽媽的話「你要乖！不能自己亂跑」，還好有驚無險化解危機。記者周嘉茹／翻攝
男童走失後到超商等待，店長發現趕緊拿出牛奶給男童休息並連繫警方，員警到場不斷叮嚀男童要乖乖聽話、不能亂跑。記者周嘉茹／翻攝
男童走失後到超商等待，店長發現趕緊拿出牛奶給男童休息並連繫警方，員警到場不斷叮嚀男童要乖乖聽話、不能亂跑。記者周嘉茹／翻攝

桃園 超商

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