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虛擬貨幣下注選舉賭盤 苗檢赴7縣市查獲11嫌

中央社／ 苗栗縣2日電

選戰進入倒數，苗栗地檢署查獲以虛擬貨幣下注選舉賭盤案件，經前往北、中、南7縣市搜索，查獲11名犯嫌到案，清查下注量達50萬顆美元穩定幣，換算約新台幣1500萬元。

苗栗地檢署今天發布新聞稿表示，此案與傳統網路賭博運作方式不同，為新型態賭博平台。透過以區塊鏈為架構的去中心化平台在去年10月底發布標題為Taiwan Presidential Election: Who will win ?選舉賭盤。

苗檢指出，待總統、副總統候選人完成登記後，提供特定總統、副總統候選人勝與敗等6種下注標的，但僅能透過虛擬通貨美元穩定幣進行下注，並運用智能合約自動進行賠率調整等工作。

檢方掌握情資，由苗檢檢察官張文傑指揮刑事警察局電信偵查大隊、台中市警察局刑警大隊及第三分局、苗栗縣警察局頭份分局、移民署苗栗縣專勤隊，於112年12月29日持法院核發搜索票，前往北、中、南等7縣市同步搜索，查獲11名犯嫌到案，查扣賭資虛擬通貨近8000顆美元穩定幣，清查總下注量高達50萬顆美元穩定幣，換算約為1500萬元。

檢方指出，11人下注選舉賭盤，涉犯總統副總統選舉罷免法第88-1條規定，全案持續偵辦中，呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件也可撥打0800-024099檢舉專線，一起守護民主根基。

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