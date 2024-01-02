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影／路權男一中商圈持大聲公 要擺攤阿婆移開引側目

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈在昨天晚間接獲通報，紀姓男子在一中商圈持大聲公，主張「路權」要求在道路中央擺攤賣煎蛋的阿婆移置他處，引來民眾側目，警方獲報到場後，將紀男勸離，第二警分局表示，已針對該名攤商開單告發，今年迄今已告發違規攤商拿704件，提醒民眾如有發現違規，可撥打110報案。

第二警分局育才所在昨天晚間9時許接獲報案，紀姓男子持大聲公在一中商圈內，向一名在道路中央擺攤賣煎鳥蛋的阿婆喊話，不斷重複「勿在道路上擺攤、影響用路人權益及違反道交條例」，引來民眾側目，有人將影片發布到網路社群「社會事新聞影音」引發討論。

第二警分局表示，接獲報案後，已經勸離紀男，也針對違規擺攤的阿婆開單告發，一中街與育才街周邊路段，經常有流動攤商設攤，分局已有強力取締違規設攤熱區，去年1月至12月為止，已依違反道交條例，開罰704件，可處行為人或雇主1200元至2400元以下罰鍰，前年開罰360件。

二分局指出，將持續編排勤務加強取締一中商圈違規攤商及周邊道路的取締，以維護用路人之權益，也呼籲民眾如有發現違規設攤之情形，可撥打110報案專線由員警到場處理，避免直接與對方理論，進而產生口角糾紛或衍生肢體衝突。

台中市紀姓男子昨天晚間在一中商圈持大聲公，向擺攤婦人喊話，引來民眾側目。圖／摘自社會事新聞影音
台中市紀姓男子昨天晚間在一中商圈持大聲公，向擺攤婦人喊話，引來民眾側目。圖／摘自社會事新聞影音

社群 路權 台中市

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