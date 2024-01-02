影／新北男持槍討債棄車逃逸 搭小黃折返被刑警包圍

新北市三重區昨天深夜有人持槍討債，29歲何姓嫌犯察覺被警方攔截圍捕，把賓士轎車停靠路旁棄車逃逸，1個半小時之後又搭計程車折返，不料四周全是便衣刑警，當場被認出逮捕，車上還被搜出空氣手槍、衝鋒槍和毒品殘渣。

昨天深夜11時53分，三重區集勇街大樓住戶目擊樓下平面停車場，有人持槍吵架，立刻報警。當時是何姓嫌犯帶著2名小弟，亮槍威脅另1名29歲吳姓男子盡快償還10萬元欠債，雙方沒有發生衝突各自離開。

警方調閱監視器後鎖定持槍嫌犯駕駛白色租賃賓士轎車逃逸，立刻發動攔截圍捕，何嫌察覺被警車尾隨，趁隙將車停靠在三重區力行路、大勇街口，3人迅速奪門棄車逃逸，員警趕抵時車內無人，隨即增派警力擴大在周邊搜索。

結果1個半小時之後，何嫌竟搭計程車折返，雖然刻意停遠一點才下車，不料四周全是便衣刑警，一擁而上將他押到賓士車旁協助搜索採證，最後車內搜出2把空氣手槍、1把衝鋒槍、1支內含K他命殘渣的吸管。

3把槍經初步鑑識並無殺傷力，警詢後將何嫌依恐嚇罪嫌、違反毒品危害防治條例及社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

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