聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰山騎士肉身碰撞計程車險被輾 疑超車不慎釀3車事故
羅姓騎士今天早上騎機車經過新北市新北市泰山區泰林路一段，疑因超車不慎追撞前方吳男所騎乘另輛機車，導致羅、吳兩男人車偏移再撞同行方向計程車，造成兩機車騎士滑摔落地肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙，事故現場未波及其他路過人車，3方駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，羅姓騎士（26歲）今天早上7時許騎車沿著新北市新北市泰山區泰林路一段往泰山方向直行，途中騎經泰林路與幸福路口，疑因超車不慎往前追撞吳男（62歲）所騎乘機車，導致羅、吳兩男人車失控，往旁邊同行方向另輛張男（57歲）所駕駛的計程車。
碰撞瞬間造成羅、吳兩名機車騎士滑摔落地，造成兩人肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。事故現場未波及其他路過人車，3方駕駛沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言