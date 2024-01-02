泰山騎士肉身碰撞計程車險被輾 疑超車不慎釀3車事故

羅姓騎士今天早上騎機車經過新北市新北市泰山區泰林路一段，疑因超車不慎追撞前方吳男所騎乘另輛機車，導致羅、吳兩男人車偏移再撞同行方向計程車，造成兩機車騎士滑摔落地肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙，事故現場未波及其他路過人車，3方駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，羅姓騎士（26歲）今天早上7時許騎車沿著新北市新北市泰山區泰林路一段往泰山方向直行，途中騎經泰林路與幸福路口，疑因超車不慎往前追撞吳男（62歲）所騎乘機車，導致羅、吳兩男人車失控，往旁邊同行方向另輛張男（57歲）所駕駛的計程車。