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好友元旦相聚 苗栗兩婦人共乘機車摔落溪中釀一死一傷

聯合報／ 記者吳傑沐 胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三灣鄉昨有兩婦人結伴共乘機車準備前往土地公拜拜，途中發生意外，連人帶車衝落一旁的南港溪，由於水深約2公尺，乘客自行爬上岸求援，女駕駛則溺斃溪中，確切肇事原因及死因，還有待警方調查釐清中。

據了解，昨下午3點左右接獲民眾報案，三灣鄉大坪村北坪產業道路發生人車意外落水事故，處理員警到場發現，當地李姓婦人(66歲)騎機車搭載蕭姓婦人(69歲，三義人)要去附近土地公廟拜拜，行經事故地點時，因不明原因從橋頭衝出邊坡，人車摔入南港溪，落水後蕭婦自行爬上岸，而李婦經送醫搶救後仍宣告不治。

消防人員指出，現場道路與南港溪有5公尺深落差，當時水深約2公尺，機車沉入溪裡。當時由三灣及造橋分隊人車先前往救援，將兩名傷者以長背板及籃擔固定，後由頭份71吊掛；蕭姓婦人手腳擦挫傷，意識清楚，由造橋91送往為恭，另李姓婦人OHCA無生命徵象，給予AED、LUCAS、LMA等救護處置後由三灣91送往為恭醫院。

警方表示，死者是當地大坪村人，與家住三義的乘客蕭姓婦人是結識多年好友，昨趁元旦相聚，一時興起結伴要去附近土地公廟拜拜，未料共乘機車時卻失控發生憾事，今天上午將由檢方相驗釐清肇因與死因。

當地溪水深約2公尺，機車沉入溪裡，李婦當場疑溺水被救上岸時已失去生命徵象，經送醫仍宣告不治。圖／民眾提供
當地溪水深約2公尺，機車沉入溪裡，李婦當場疑溺水被救上岸時已失去生命徵象，經送醫仍宣告不治。圖／民眾提供
兩婦人共乘機車，行經事故地點時，機車突失控從橋頭左側衝落下方南港溪。圖／民眾提供
兩婦人共乘機車，行經事故地點時，機車突失控從橋頭左側衝落下方南港溪。圖／民眾提供

拜拜 土地公 苗栗縣

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