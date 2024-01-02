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相約按摩但需購買點數當保證金 男子元旦險遭詐騙6千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲李姓男子透過交友軟體，認識自稱在酒店當按摩師的男網友，昨晚8點多相約見面做按摩，但對方沒現身，李卻接到對方經理來電要求購買遊戲點數6千元當保證金，李信以為真到超商要買點數，店員警覺有異通報警方處理，員警到場識破網路交友詐騙的技倆，保住他6千元。

台南市警二分局民權派出所昨晚間8點多接獲永福路一家超商店員報案，稱有男子疑似遭到詐騙，急需警方協助，警員鄭亦晉、孫瑋霜趕往超商了解後，見李神情緊張地在超商內徘徊。

警員上前詢問時，李表示，日前透過交友軟體，認識一名酒店按摩師男網友「宇超」，兩人相談甚歡。數日後，男網友「宇超」相約元旦按摩。

但李卻接到自稱酒店經理的來電，表示要約按摩師見面須購買遊戲點數6千元當保證金，如不聽從，將派徵信社查地址，並派堂口阿弟到住家拜訪，再送兩罐瓦斯到家裡，另外又傳了幾張血腥照片給他，李擔心家人遭到騷擾，在超商內準備購買遊戲點數。

鄭亦晉、孫瑋霜安撫李緊張情緒後，檢視他手機的聊天內容，研判李遇到詐騙集團慣用的「假交友」話術，經分享類似的詐騙案例，勸他網路交友要謹慎小心，種種套路都是為了詐騙他的財物。李聽完員警一番解說後，才放下心中大石，當下將對方 Line 帳號封鎖，感謝警方即時阻止他落入詐騙的圈套。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警二分局民權派出所警員孫瑋霜（左）、鄭亦晉（右），處理電信交友詐騙，保住李男6千元。 記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員孫瑋霜（左）、鄭亦晉（右），處理電信交友詐騙，保住李男6千元。 記者黃宣翰／翻攝
不法分子要脅李男買遊戲點數，還傳血腥照片恐嚇人。記者黃宣翰／翻攝
不法分子要脅李男買遊戲點數，還傳血腥照片恐嚇人。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 按摩

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