台南南區喜樹沿海驚傳女子溺水 被救起失溫送醫

台南市南區喜樹約300公尺處蚵架旁水域，今天清晨漁民發現有女子在水中載浮載沈，消防分隊和海巡人員獲報後，先由台南海巡隊船艇前往搜救，將她救起後，意識清楚，送到台南海巡隊隊部上岸，她因有失溫情形，由救護車送醫。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨8點4分接獲漁民報案，他駕駛船筏在南區喜樹約300公尺處蚵架旁有女子在水中載浮載沈，但漁民拉不起人，報請消防分隊協助。

由於溺者距離大約外海300公尺，消防局協調台南海巡隊船艇前往搜救，約清晨8點30將她救起後，意識清楚，送到台南海巡隊隊部上岸，她因有失溫情形，由救護車送醫。

這名年約30多歲女子告訴海巡人員她是自己走下去的，救難人員研判水溫太低，可能有失溫情形，緊急將她送醫。

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