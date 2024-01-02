高雄跨年亮刀驚魂 定調烏龍一場

高雄跨年晚會傳出有人持刀，群眾嚇得逃跑，多人跌倒受傷至救護站醫治。記者吳慧芬／攝影 高雄跨年晚會前晚傳出樂團「大象體操」演出時，主唱突爆粗口喊「有人拿刀」，引起台下群眾恐慌奔逃，警方查證目擊者，研判男子所持是原子筆不是刀，烏龍一場。但因有群眾踩踏受傷，警方昨晚查出王姓男子身分，並在咖啡店找到王男，警詢後依恐嚇安全罪函送檢方偵辦。

事發後「大象體操」臉書也湧進網友論戰，有人指危機處理能力差、製造慌亂，也有人認為「不應檢討表演者」，「大象體操」張凱婷昨也發文還原事發過程，並表示會反省。

高雄跨年晚會在夢時代前時代大道舉行，晚間8時59分樂團「大象體操」主唱在台上演唱時，突用英文爆粗口，並喊「有人拿刀」，台下群眾區近舞台右側群眾出現騷動，不少人往外跑、推擠，想爬柵欄逃，周邊尖叫聲四起，多人跌倒受傷。

主持人約12分鐘後宣布危機解除，台上恢復表演，但醫護站已湧入10餘名手腳挫傷者，還有人受到驚嚇、不斷哭泣。

警方調查，有目擊者看見年約20餘歲男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，疑與另名老翁發生爭執後，抽出長約6公分利器但未攻擊。警方在事發現場拉出警戒，帶回4名目擊者查證。

據了解，其中一名目擊者指，當時看到年輕男子掏出小水果刀，另名目擊者不確定是刀，僅說疑是「利器」，莊姓少年和友人直指，男子掏出的是原子筆，因兩人最靠近當事人，警方採信其說詞、並公布部分影像，認為男子掏出的是原子筆。

警方掌握持原子筆男戴白帽、穿迷彩服的衣著特徵，研判案發當下當事人極可能搭捷運離開，調閱夢時代捷運站監視器，及周邊沿線監視鏡頭，掌握王姓男子（34歲）身分。警方兵分多路，昨晚7時10分許，在前金區一家連鎖咖啡店找到正在喝飲料的王男，通知到案說明。

據了解，王男供述不知會鬧出這麼大的事情，強調背包內只是帶原子筆而已，因當下見對方比較高大，手邊沒東西，只是拿出原子筆一下而已，他並拿出原子筆給警方檢視佐證。

由於王男非現行犯，全案警詢後，依恐嚇安全罪函送高雄地檢署偵辦。市長陳其邁說，市府對大型活動防止踩踏意外事件，訂有標準作業程序。