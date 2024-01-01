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獨／抓到了！高雄跨年掏原子筆引恐慌 警調數百監視器逮38歲男

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獨／找到了！高雄跨年晚會掏原子筆引恐慌 男子被帶回

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白帽、穿迷彩服的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器，引起台下群眾恐慌，不少人跌倒受傷或受驚嚇；警方查證目擊者，研判男子所持是原子筆，恐慌變烏龍一場；由於有群眾踩踏受傷，警方報請檢察官指揮，以「恐嚇危安」罪偵辦，經調閱沿線和高捷站數百支監視器，查出王姓男子身分，晚上7時10分在咖啡店找到王男，通知到案說明。

高雄跨年晚會昨晚在夢時代購物中心前的時代大道上舉行，晚上8時59分許，樂團「大象體操」女主唱在台上演唱時，突然用英文爆粗口，並高喊「有人拿刀」，整個人往後退。

當時台下群眾區靠近舞台右側的群眾隨即出現騷動，有不少人往兩邊跑，形成推擠，尖叫聲四起，有人跌倒受傷，有人受到驚嚇、換氣不足，救護站瞬間湧入10餘人。

警方隨即在人群中調查發生何事，當時有目擊者指，看見一位年約20餘歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯疑似發生爭執後，抽出一把長約6公分的水果刀，未作任何攻擊動作。

警方在事發區塊的現場拉出警戒，以九宮格方式蒐證調查，陸續帶回2男2女目擊者，查證事發經過。

其中一名目擊者指當時看到年輕男子掏出小水果刀，另一名目擊者則不確定是小刀，僅說似乎是「利器」之類的物品，但一名莊姓少年和友人直指，男子掏出的其實是原子筆，由於這兩人最靠近當事人，警方因此研判該名男子掏出的是原子筆。

由於發生踩踏事件，有民眾受傷，警方持續追查兩名男子的身分，但因昨晚湧入34萬人，找人如同大海撈針。

對外界仍質疑究竟男子所持利器是否如目擊者所說、警方所研判的原子筆，前鎮警分局今天下午再度發新聞稿，並公布莊姓少年所提供影片，但影片只有27秒，僅看出戴白帽的男子和前方男子起爭執，叫喊「我擠你嘛，媽你神經病，誰是神經病啊」，隨後轉身伸手朝身上背包似乎要掏東西。

目擊者強調的確和朋友看到男子拿的是原子筆，不知為何有人卻說是刀子。

恐慌烏龍案發生後，由於有群眾因踩踏受傷，前鎮、新興以及楠梓等分局和刑大共組專案小組調查，並報請高雄地檢署檢察官指揮，全案以「恐嚇安全罪」偵辦。

警方掌握持原子筆男戴白帽、穿迷彩服的衣著特徵，研判案發當下當事人離開現場，極有可能搭捷運離開，調閱夢時代捷運站監視器，及周邊沿線監視鏡頭，掌握王姓男子（38歲）身分。

警方兵分多路，從其楠梓住家、出沒的新興區找人，今晚7時10分許，在新興區一家連鎖咖啡店找到正在喝飲料的王男，通知他到案說明。

據了解，王男供述不知會鬧出這麼大的事情，強調背包內只是帶原子筆而已，當下拿出原子筆供佐證，警方目前正對王男偵訊中，以釐清事發經過。

高雄市前鎮警分局警方今天下午公布高雄跨年晚會目擊者拍下白帽男子和前方男子口角，掏出原子筆影像。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮警分局警方今天下午公布高雄跨年晚會目擊者拍下白帽男子和前方男子口角，掏出原子筆影像。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮警分局警方今天下午公布高雄跨年晚會目擊者拍下白帽男子和前方男子口角，掏出原子筆影像。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮警分局警方今天下午公布高雄跨年晚會目擊者拍下白帽男子和前方男子口角，掏出原子筆影像。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮警分局警方今天下午公布高雄跨年晚會目擊者拍下白帽男子和前方男子口角，掏出原子筆影像。記者石秀華／翻攝
高雄市前鎮警分局警方今天下午公布高雄跨年晚會目擊者拍下白帽男子和前方男子口角，掏出原子筆影像。記者石秀華／翻攝

原子筆 跨年晚會

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