獨／找到了！高雄跨年晚會掏原子筆引恐慌 男子被帶回

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白帽、穿迷彩服的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器，引起台下群眾恐慌，不少人跌倒受傷或受驚嚇；警方查證目擊者，研判男子所持是原子筆，恐慌變烏龍一場；由於有群眾踩踏受傷，警方報請檢察官指揮，以「恐嚇危安」罪偵辦，經調閱沿線和高捷站數百支監視器，查出王姓男子身分，晚上7時10分在咖啡店找到王男，通知到案說明。

高雄跨年晚會昨晚在夢時代購物中心前的時代大道上舉行，晚上8時59分許，樂團「大象體操」女主唱在台上演唱時，突然用英文爆粗口，並高喊「有人拿刀」，整個人往後退。

當時台下群眾區靠近舞台右側的群眾隨即出現騷動，有不少人往兩邊跑，形成推擠，尖叫聲四起，有人跌倒受傷，有人受到驚嚇、換氣不足，救護站瞬間湧入10餘人。

警方隨即在人群中調查發生何事，當時有目擊者指，看見一位年約20餘歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯疑似發生爭執後，抽出一把長約6公分的水果刀，未作任何攻擊動作。

警方在事發區塊的現場拉出警戒，以九宮格方式蒐證調查，陸續帶回2男2女目擊者，查證事發經過。

其中一名目擊者指當時看到年輕男子掏出小水果刀，另一名目擊者則不確定是小刀，僅說似乎是「利器」之類的物品，但一名莊姓少年和友人直指，男子掏出的其實是原子筆，由於這兩人最靠近當事人，警方因此研判該名男子掏出的是原子筆。

由於發生踩踏事件，有民眾受傷，警方持續追查兩名男子的身分，但因昨晚湧入34萬人，找人如同大海撈針。

對外界仍質疑究竟男子所持利器是否如目擊者所說、警方所研判的原子筆，前鎮警分局今天下午再度發新聞稿，並公布莊姓少年所提供影片，但影片只有27秒，僅看出戴白帽的男子和前方男子起爭執，叫喊「我擠你嘛，媽你神經病，誰是神經病啊」，隨後轉身伸手朝身上背包似乎要掏東西。

目擊者強調的確和朋友看到男子拿的是原子筆，不知為何有人卻說是刀子。

恐慌烏龍案發生後，由於有群眾因踩踏受傷，前鎮、新興以及楠梓等分局和刑大共組專案小組調查，並報請高雄地檢署檢察官指揮，全案以「恐嚇安全罪」偵辦。

警方掌握持原子筆男戴白帽、穿迷彩服的衣著特徵，研判案發當下當事人離開現場，極有可能搭捷運離開，調閱夢時代捷運站監視器，及周邊沿線監視鏡頭，掌握王姓男子（38歲）身分。

警方兵分多路，從其楠梓住家、出沒的新興區找人，今晚7時10分許，在新興區一家連鎖咖啡店找到正在喝飲料的王男，通知他到案說明。