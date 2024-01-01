1對男女東北角登山迷路 消防員找到人時已近登山口
25歲林姓男子和同齡女性友人今天到東北角山區健行，傍晚下山時迷路，打119求救。消防人員查出發話位置後，從南雅奇岩停車場上山，走約5分鐘就找到人。這對男女其實已接近登山口，可能視線被草木遮掩，加上天快黑了才迷路，還好及時被找到，帶下山脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點13分接獲林男報案，指他和女性友人搭公車到龍洞後，從和美國小上山健行，原本打算沿著步道走到濱海停車場，但後來迷路，不知道如何下山，向消防人員求助。
消防人員研判兩人可能位置，近6點在南雅奇岩停車場集合後上山，走約5分鐘就找到他們。林男右小腿有一小片血腫傷痕，女子沒有受傷。引導兩人下山後，將林男送往瑞芳礦工醫院治療。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，冬季白天時間較短，建議民眾爬山時應於清晨出發，中午就要準備下山，以免因天色昏暗導致迷路。如果在登山過程中迷路了，務必先保持冷靜，判斷當下狀況，確保安全，並立即用手機撥打119或112求救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言