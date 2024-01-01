1對男女東北角登山迷路 消防員找到人時已近登山口

25歲林姓男子和同齡女性友人今天到東北角山區健行，傍晚下山時迷路，打119求救。消防人員查出發話位置後，從南雅奇岩停車場上山，走約5分鐘就找到人。這對男女其實已接近登山口，可能視線被草木遮掩，加上天快黑了才迷路，還好及時被找到，帶下山脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點13分接獲林男報案，指他和女性友人搭公車到龍洞後，從和美國小上山健行，原本打算沿著步道走到濱海停車場，但後來迷路，不知道如何下山，向消防人員求助。

消防人員研判兩人可能位置，近6點在南雅奇岩停車場集合後上山，走約5分鐘就找到他們。林男右小腿有一小片血腫傷痕，女子沒有受傷。引導兩人下山後，將林男送往瑞芳礦工醫院治療。