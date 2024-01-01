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停車場繳費亭供創世放發票箱 零錢和發票竟被人偷走

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市有名男子覬覦停車場內，創世基金會發票募集箱內的零錢和發票，多次到繳費亭，趁沒有人時多次涉嫌偷走現金和發票。警方表示，監視器有拍下竊嫌容貌，將追查男子身分，依法查辦。

位在安樂區的潘姓停車場業者說，去年12月30日去停車場更換繳費機的發票時，發現放在旁邊的發票箱子好像遭人刻意破壞，出現缺口。調閱監視器畫面，看到1名男子當天就來偷了2次。

畫面顯示竊嫌進到繳費亭準備下手時，如果發現有人要來繳費，會拿起掃把，佯裝是工作人員正在打掃，等到其他人都走開了，才動手偷取發票箱內的發票和零錢。

潘姓業者當天有告知創世基金會人員發票被偷，並在昨天到派出所報案。由於被偷的現金和發現屬於創世基金會，警方將聯繫創世人員完成辦案程序，同步追查竊嫌身分。

1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在基隆市安樂區一處停車場的繳費亭，涉嫌偷取發票募集箱內的零錢和發票。記者邱瑞杰／翻攝

發票 停車場 監視器

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