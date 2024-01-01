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桃園騎士載狗相撞BMW 人狗帶車噴飛10公尺…撞擊瞬間曝
桃園市桃園區今中午發生一起車禍，一名機車騎士載著小狗外出，行經大興路與大興路120巷時，和一輛從巷口行駛出來要過馬路的白色BMW汽車相撞，結果連人帶車加上小狗噴飛近10公尺遠，騎士全身擦挫傷送醫，小狗則飽受驚嚇，詳細肇責由警方釐清中。
路口監視器曝光，當時白色BMW緩慢從福山街79巷2弄駛出，經過閃紅燈路口橫越大興路，要往對面大興路120巷行駛，結果馬路過到一半，右側閃黃燈大興路口衝出一輛機車，速度相當快，2車當場相撞，當時騎士車上還載著小狗，結果人狗連車噴飛到對面人行道，騎士翻滾數圈後爬起，被綁在機車上的小狗則相當驚恐。
警方說明，當時51年次的張姓小客車駕駛由福山街79巷2弄，穿越大興路往大興路120巷行駛，90年次的陳姓機車騎士沿大興路往春日路方向行駛，雙方在大興路與大興路120巷口發生碰撞，導致陳姓機車騎士倒地四肢擦挫傷，員警獲報立即抵達現場，協助傷者送醫，經實施酒測雙方均無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。
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