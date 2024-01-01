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影/車輛久違停堵路惹議被塞雜草 羅東公所明起整頓

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮一處公有停車場未收費也沒有劃停車標線，常有民眾開車去免費停放，原本相安無事，最近卻有輛灰色轎車停在停車場的通道口，其他車輛被迫只能在狹小的通道空間進出引爆車主怒氣，竟有人把堵路口的車輛插滿雜草，置放文宣紙張及垃圾，警告意味十足。

鎮公所表示，將於明天進行公告及清空，請車主兩周內把車輛都開走之後，鎮公所將劃設停車格的標線，再讓民眾依序停放，至於日後是否採取停車收費，會再進行檢討。

據了解，這兩堵住通道的車輛已經停了1個多星期，由於進出口通道變小，引爆其他車主怒氣，大罵缺乏公德心，導致該輛車的4個車門的把手被插滿雜草，前方擋風玻璃也有雜草、垃圾及文宣紙張。

由於其他停放的車輛並無被放這些雜物，研判應該是車輛堵住停車場進出通道，成為大家咒罵的焦點，而且又停了很多天不開走，惹來罵聲連連。

有民眾報案請警方進行拖吊挪車，但因為並不道路用地，警方表示，依法不能拖吊，只能請主管停車場的羅東鎮公所出面。據了解，目前已經連絡上這輛被弄成「雜草車」的車主。

鎮公所表示，位於東宜三路的免費停車場，鎮公所將於兩周內公告車輛清空作業，待車輛清空後，對公有土地劃設停車標線，至於日後是否停車收費，再另案檢討辦理。

鎮公所呼籲民眾在停車格及進出標線劃設完成後，如果仍不依規停放，公所會依照相關規定進行舉發，請駕駛朋友配合停放規定，勿因自己的方便造成大眾的不便。

堵住公有停車場進出通道的車輛，久停不移走，被丟雜草及垃圾。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的車輛，久停不移走，被丟雜草及垃圾。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的這輛車，車門把手被塞滿雜草。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的這輛車，車門把手被塞滿雜草。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的這輛車，久停不移走，被丟雜草及垃圾。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的這輛車，久停不移走，被丟雜草及垃圾。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的這輛車，被插了許多雜草。圖／讀者提供
堵住公有停車場進出通道的這輛車，被插了許多雜草。圖／讀者提供

停車場 車主 羅東

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