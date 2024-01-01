快訊

5分鐘內石川縣接連強震 新幹線傳停駛、迪士尼遊客驚嚇蹲地避難

日本電視台緊急插播強震快訊 女主播突嚴肅大喊「快跑！」影片瘋傳

東京也有感！日本石川縣規模7.6地震首波海嘯抵達 民眾捕捉畫面曝光

台中少婦與友跨年聚餐 肚痛上廁所21周胎兒掉馬桶流產

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年近30歲的少婦懷胎21周，昨天晚間6時許，與丈夫、朋友一起在家中聚餐，準備跨年，聚餐期間因肚子痛，少婦到廁所方便時，卻意外讓肚子的胎兒流產，掉落在廁所裡，因此趕緊通報救護車送醫，不過胎兒已明顯死亡，因流產地點為住家，醫院未開死亡證明，今天由檢察官相驗，釐清死因。

經查，昨天是跨年夜，一名懷孕21周男嬰、年約30歲的少婦與丈夫、朋友在家裡吃聚餐，一起共度跨年夜，晚間6時許，少婦感覺肚子「怪怪的」，原以為是正常排泄，因此到廁所內解放，未料少婦一用力，肚內胎兒即掉落在馬桶裡，滿是鮮血，嚇得少婦趕緊叫丈夫求救。

少婦丈夫聯絡救護車後，將少婦送醫，沒有生命危險，不過少婦肚中胎兒不保，全案因案發地點為住家，醫院未開死亡證明書，全案由轄區警方，詢問現場證人後，今天報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市一名懷孕約21周的少婦，昨晚聚餐時上廁所，意外流產，全案由檢察官今相驗，釐清死因。圖／本報資料照片
台中市一名懷孕約21周的少婦，昨晚聚餐時上廁所，意外流產，全案由檢察官今相驗，釐清死因。圖／本報資料照片

丈夫 廁所 跨年

延伸閱讀

童綜合醫院跨年迎接元旦寶寶 0點00分接生 37歲的她也生下女嬰

天后實力不是假的！蔡依林跨年18分鐘全開麥太扯 「完美到被質疑假唱」網提2點打臉酸民

主持高雄跨年突遇疑似有民眾持刀 浩角翔起親吐心聲

跨年疏運完成 桃捷：單日總運量較去年成長30.9%

相關新聞

國道一號斗南段車禍一度回堵...7輛車追撞造成7人受傷 含2名孕婦

國道1號北上243公里處雲林斗南路段今天下午2時48分發生一起車禍事故，7輛轎車、休旅車追撞，造成7人受傷，其中包含2名...

年末悲劇！關西現役軍人駕車撞飛黃牌重機 騎士夫妻送醫不治

年末悲劇！新竹縣關西鎮羅馬公路（竹118線）37.9公里處，今天下午2點40分發生一起嚴重車禍，古姓現役軍人駕駛轎車...

警公布高雄跨年晚會男持原子筆影像 畫面到關鍵處沒了

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器...

台2線小貨車側翻撞貨櫃屋...人未受傷 交通受阻近2小時

顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線，失控側翻後向前滑行，衝撞路旁貨櫃屋停下。顏男並未受傷，接受酒測數值為0。警方調路道...

影/車輛久違停堵路惹議被塞雜草 羅東公所明起整頓

宜蘭羅東鎮一處公有停車場未收費也沒有劃停車標線，常有民眾開車去免費停放，原本相安無事，最近卻有輛灰色轎車停在停車場的通道...

台中少婦與友跨年聚餐 肚痛上廁所21周胎兒掉馬桶流產

台中市一名年近30歲的少婦懷胎21周，昨天晚間6時許，與丈夫、朋友一起在家中聚餐，準備跨年，聚餐期間因肚子痛，少婦到廁所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。