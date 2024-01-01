台中少婦與友跨年聚餐 肚痛上廁所21周胎兒掉馬桶流產

台中市一名年近30歲的少婦懷胎21周，昨天晚間6時許，與丈夫、朋友一起在家中聚餐，準備跨年，聚餐期間因肚子痛，少婦到廁所方便時，卻意外讓肚子的胎兒流產，掉落在廁所裡，因此趕緊通報救護車送醫，不過胎兒已明顯死亡，因流產地點為住家，醫院未開死亡證明，今天由檢察官相驗，釐清死因。

經查，昨天是跨年夜，一名懷孕21周男嬰、年約30歲的少婦與丈夫、朋友在家裡吃聚餐，一起共度跨年夜，晚間6時許，少婦感覺肚子「怪怪的」，原以為是正常排泄，因此到廁所內解放，未料少婦一用力，肚內胎兒即掉落在馬桶裡，滿是鮮血，嚇得少婦趕緊叫丈夫求救。