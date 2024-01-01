快訊

5分鐘內石川縣接連強震 新幹線傳停駛、迪士尼遊客驚嚇蹲地避難

日本電視台緊急插播強震快訊 女主播突嚴肅大喊「快跑！」影片瘋傳

東京也有感！日本石川縣規模7.6地震首波海嘯抵達 民眾捕捉畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台2線小貨車側翻撞貨櫃屋...人未受傷 交通受阻近2小時

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線，失控側翻後向前滑行，衝撞路旁貨櫃屋停下。顏男並未受傷，接受酒測數值為0。警方調路道路監視器和貨車行車紀錄器畫面，釐清肇事過程和原因。

46歲顏姓男子今早駕駛小貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經新北市貢寮區澳底仁和路2號附近，失控側翻，撞毀路旁貨櫃空屋。顏男並未受傷，自行脫困。

警、消接獲報案，派員趕往現場，員警對顏男進行酒測，初步排除有酒後駕車行為。顏男稱未受傷，婉拒送醫。

事故路段雙線各1線道，小貨車翻覆後，占用往基隆方向車道，員警疏導雙向車輛單線通行。拖吊車及基隆工務段人員隨後到場排除事故車輛和車道上的障礙物，約2個小時後解除交通管制，車輛恢復正常通行。

顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線失控側翻，人未受傷，警員對顏實施酒測，數值為0。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線失控側翻，人未受傷，警員對顏實施酒測，數值為0。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線失控側翻，人未受傷，警員對顏實施酒測，數值為0。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線失控側翻，人未受傷，警員對顏實施酒測，數值為0。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 失控

延伸閱讀

基隆元旦升旗典禮移師轉運站大頂棚 比較不用怕下雨了

跨年煙火秀 謝國樑和妻女在國門廣場與民眾迎接2024年

靈鷲山普仁獎頒獎 表揚88名逆境中樂觀前行小太陽

台2線釣客找釣點跌落3米深岩石縫 抬救跨岩石區送醫

相關新聞

國道一號斗南段車禍一度回堵...7輛車追撞造成7人受傷 含2名孕婦

國道1號北上243公里處雲林斗南路段今天下午2時48分發生一起車禍事故，7輛轎車、休旅車追撞，造成7人受傷，其中包含2名...

年末悲劇！關西現役軍人駕車撞飛黃牌重機 騎士夫妻送醫不治

年末悲劇！新竹縣關西鎮羅馬公路（竹118線）37.9公里處，今天下午2點40分發生一起嚴重車禍，古姓現役軍人駕駛轎車...

警公布高雄跨年晚會男持原子筆影像 畫面到關鍵處沒了

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器...

台2線小貨車側翻撞貨櫃屋...人未受傷 交通受阻近2小時

顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線，失控側翻後向前滑行，衝撞路旁貨櫃屋停下。顏男並未受傷，接受酒測數值為0。警方調路道...

路上遇老伯摔田滿臉是血 林國慶團隊上前擦血協助送醫

2024選舉倒數12天，嘉義縣立委候選人行程滿檔，民進黨候選人陳冠廷、蔡易餘昨晚開直播倒數跨年，國民黨候選人詹琬蓁今積極...

新北妙齡女這動作引覬覦車遭竊 警埋伏10小時逮偷車賊

新北市23歲張姓女子日前將機車停在中和區中山路，不料事後返回要騎車時驚見機車遭竊。中和警方調閱監視器，發現29歲林男將機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。