台2線小貨車側翻撞貨櫃屋...人未受傷 交通受阻近2小時

顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線，失控側翻後向前滑行，衝撞路旁貨櫃屋停下。顏男並未受傷，接受酒測數值為0。警方調路道路監視器和貨車行車紀錄器畫面，釐清肇事過程和原因。

46歲顏姓男子今早駕駛小貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經新北市貢寮區澳底仁和路2號附近，失控側翻，撞毀路旁貨櫃空屋。顏男並未受傷，自行脫困。

警、消接獲報案，派員趕往現場，員警對顏男進行酒測，初步排除有酒後駕車行為。顏男稱未受傷，婉拒送醫。