聽新聞
test
0:00 / 0:00
台2線小貨車側翻撞貨櫃屋...人未受傷 交通受阻近2小時
顏姓男子今天駕駛廂型小貨車行駛台2線，失控側翻後向前滑行，衝撞路旁貨櫃屋停下。顏男並未受傷，接受酒測數值為0。警方調路道路監視器和貨車行車紀錄器畫面，釐清肇事過程和原因。
46歲顏姓男子今早駕駛小貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經新北市貢寮區澳底仁和路2號附近，失控側翻，撞毀路旁貨櫃空屋。顏男並未受傷，自行脫困。
警、消接獲報案，派員趕往現場，員警對顏男進行酒測，初步排除有酒後駕車行為。顏男稱未受傷，婉拒送醫。
事故路段雙線各1線道，小貨車翻覆後，占用往基隆方向車道，員警疏導雙向車輛單線通行。拖吊車及基隆工務段人員隨後到場排除事故車輛和車道上的障礙物，約2個小時後解除交通管制，車輛恢復正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言