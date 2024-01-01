跨年夜傳意外...台中妙齡女墜樓 男友聞訊趕回天人永隔

台中市一棟社會住宅大樓在昨天跨年夜傳出墜樓意外，一名年約26歲女子被發現倒臥在大樓一樓中庭，與女子同居男友聞訊後趕回，但女子已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治，經查，女子疑因交往問題，與男友起口角後，才傳出意外，全案今天由檢察官相驗，釐清死因。

經查，台中市一棟社會住宅大樓在昨天晚間10時許，被住戶發現有一名年約26歲的女子倒臥在社區中庭，救護人員到場時，女子已無生命跡象，經送醫後，仍宣告不治。

警方鑑識小組到場調查，初判案發地點為該大樓頂樓，現場有女子隨身包包、鞋子等物品，經查，女子與另名男子同居，案發時二人疑因分手等感情問題，有發生口角，男子隨後離開該處，女子則搭電梯上樓，隨後即傳出意外。全案今天聯絡死者家屬、男友及發現的住戶製作筆錄，報請檢察官相驗，釐清死因，檢察官相驗後，要求採集相關檢體，以釐清死因。