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路上遇老伯摔田滿臉是血 林國慶團隊上前擦血協助送醫
2024選舉倒數12天，嘉義縣立委候選人行程滿檔，民進黨候選人陳冠廷、蔡易餘昨晚開直播倒數跨年，國民黨候選人詹琬蓁今積極拜票，無黨籍候選人林國慶則勤跑行程。林國慶今早參加公祭結束後，在路旁遇到一名跌落田裡的長者，團隊成員立即協助止血並送醫。
林國慶競選總部表示，今天元旦早上10點左右，林國慶到新港鄉潭大村參加一場公祭後，在附近路旁發現一名獨自駕駛電動輔具車的老人自摔掉落田裡，滿臉是血，團隊成員趕緊跳入田中以衛生紙協助止血，並通報救護車急救後送，目前老人已經送院治療。
陳冠廷與蔡易餘昨晚開起直播，跨年夜暫緩選舉嚴肅氣氛，兩人勁歌熱舞大跳「挺台灣」舞蹈，也推廣嘉義縣山海區特產，大啖民雄鵝肉、大埔沙鍋魚頭、新港鴨肉羹等美食，也準備有獎徵答和線上網友互動，再一起倒數10秒高喊新年快樂，氣氛熱絡歡樂。
詹琬蓁一早到朴子市公所集合，和大家一起參加元旦升旗典禮，也利用空檔時間積極按戶拜票，發放文宣品擴展知名度，爭取更多選民支持，詹琬蓁說，她相信一步一腳印、這些年在地方耕耘，鄉親們一定能看到她的努力。
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