新北妙齡女這動作引覬覦車遭竊 警埋伏10小時逮偷車賊

新北市23歲張姓女子日前將機車停在中和區中山路，不料事後返回要騎車時驚見機車遭竊。中和警方調閱監視器，發現29歲林男將機車偷走後停在民利街附近。警方前往現場發現遭竊的機車隨即派員埋伏，趁林男出現準備發動機車時上前將他逮捕。林男供稱因沒有交通工具為了代步才會犯案，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

據了解，從事美髮業的23歲張姓女子上月21日凌晨下班返家後，將車輛停在中和區中山路三段路旁，因張女平常會將備用鑰匙放在車廂內，但疑因機車坐墊未蓋好，29歲林姓男子發現後等張女離開，立即上前將機車發動騎走。