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新北妙齡女這動作引覬覦車遭竊 警埋伏10小時逮偷車賊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市23歲張姓女子日前將機車停在中和區中山路，不料事後返回要騎車時驚見機車遭竊。中和警方調閱監視器，發現29歲林男將機車偷走後停在民利街附近。警方前往現場發現遭竊的機車隨即派員埋伏，趁林男出現準備發動機車時上前將他逮捕。林男供稱因沒有交通工具為了代步才會犯案，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

據了解，從事美髮業的23歲張姓女子上月21日凌晨下班返家後，將車輛停在中和區中山路三段路旁，因張女平常會將備用鑰匙放在車廂內，但疑因機車坐墊未蓋好，29歲林姓男子發現後等張女離開，立即上前將機車發動騎走。

警方接獲張女報案機車遭竊立即調閱監視器，發現竊車的林男將車騎走後四處亂繞，最後將機車停在民利街一帶。警方前往現場查看後果然發現張女遭竊的機車，立即派員在現場埋伏。等了約10小時後見林男出現發動機車時立即上前將他逮捕，並起出機車備用鑰匙。林男供稱因無交通工具為了代步才會犯案，詢後被依竊盜罪嫌移送新北地檢署。

張女遭竊的機車。記者黃子騰／翻攝
張女遭竊的機車。記者黃子騰／翻攝
警方埋伏10小時終於逮捕竊車的林姓男子。記者黃子騰／翻攝
警方埋伏10小時終於逮捕竊車的林姓男子。記者黃子騰／翻攝

鑰匙 監視器

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