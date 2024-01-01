他開車返回苗栗縣象鼻部落突然火燒車驚魂 逃生時摔落邊坡

苗栗縣泰安鄉象鼻部落一名楊姓男子，昨午開車沿產業道路返家時，半路突然車頭冒出火焰，楊男一時緊張及時跳車逃命，結果摔落一旁3米深邊坡，消防人車到場滅火時，整輛車已陷入火海，幸車上沒人受困，且火勢尚未延燒引發山林火警；撲救火燒車過程中，有消防人員赫然聽到邊坡下有哀疼人聲，才赫然發現楊男。

苗栗縣政府消防局表示，昨天下午4點多象鼻分隊接獲報案，有汽車火警案件，分隊立即派遣象鼻幫浦車出勤。之後消防人員聽見男子呼叫聲，便循著聲音從旁邊山坡小徑下切，約距離道路下方3米處發現29歲楊男。